Lech Poznań - Szachtar Donieck. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań po serii sześciu zwycięstw z rzędu zaliczył dwa potknięcia. "Kolejorz" odpadł w Pucharze Polski, przegrywając z Górnikiem Zabrze oraz przegrał ostatnią ligową potyczkę z Widzewem. Zatem w niezbyt dobrych nastrojach mistrz Polski podejmie dzisiaj u siebie Szachtar Donieck.

By dotrzeć do 1/8 finału Ligi Konferencji, Lech musiał zmierzyć się w barażu z KuPS, które w dwumeczu pewnie pokonał 3:0. Z kolei Szachtar w fazie ligowej zajął wysokie szóste miejsce i wywalczył bezpośredni awans. Zespół z Ukrainy w ostatnich trzech meczach o punkty odniósł trzy zwycięstwa w ramach ligi ukraińskiej i nie stracił przy tym ani jednego gola. Piłkarze "Kolejorza" nie są skazani na porażkę, ale jeśli marzą o awansie, zwłaszcza dziś muszą pokazać tę grę, którą prezentowali na przełomie lutego i początku marca, aby wypracować sobie dobry rezultat przed wyjazdowym rewanżem.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Pablo Rodriguez, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Piłkarze Szachtara Donieck w tym sezonie mecze międzynarodowe rozgrywają na stadionie Wisły Kraków DOMENIC AQUILINA AFP

Lech Poznań - KuPS. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport