Lech Poznań - Szachtar Donieck. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. "Kolejorz" w ostatnich dwóch meczach doznał porażek, dlatego, aby wypracować sobie dobry wynik przed rewanżem, musi dziś wrócić do dobrej gry. O której godzinie gra Lech? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Lech Poznań po serii sześciu zwycięstw z rzędu zaliczył dwa potknięcia. "Kolejorz" odpadł w Pucharze Polski, przegrywając z Górnikiem Zabrze oraz przegrał ostatnią ligową potyczkę z Widzewem. Zatem w niezbyt dobrych nastrojach mistrz Polski podejmie dzisiaj u siebie Szachtar Donieck.
By dotrzeć do 1/8 finału Ligi Konferencji, Lech musiał zmierzyć się w barażu z KuPS, które w dwumeczu pewnie pokonał 3:0. Z kolei Szachtar w fazie ligowej zajął wysokie szóste miejsce i wywalczył bezpośredni awans. Zespół z Ukrainy w ostatnich trzech meczach o punkty odniósł trzy zwycięstwa w ramach ligi ukraińskiej i nie stracił przy tym ani jednego gola. Piłkarze "Kolejorza" nie są skazani na porażkę, ale jeśli marzą o awansie, zwłaszcza dziś muszą pokazać tę grę, którą prezentowali na przełomie lutego i początku marca, aby wypracować sobie dobry rezultat przed wyjazdowym rewanżem.
