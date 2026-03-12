Lech Poznań - Szachtar Donieck. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Aktualizacja

Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. "Kolejorz" w ostatnich dwóch meczach doznał porażek, dlatego, aby wypracować sobie dobry wynik przed rewanżem, musi dziś wrócić do dobrej gry. O której godzinie gra Lech? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Pablo Rodriguez i Yannick Agnero z Lecha Poznań podczas meczu Ligi Konferencji na tle trybun z kibicami.
Pablo Rodriguez i Yannick Agnero w barwach Lecha Poznań podczas meczu Ligi KonferencjiIMAGO/Kazimierz KoperNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań po serii sześciu zwycięstw z rzędu zaliczył dwa potknięcia. "Kolejorz" odpadł w Pucharze Polski, przegrywając z Górnikiem Zabrze oraz przegrał ostatnią ligową potyczkę z Widzewem. Zatem w niezbyt dobrych nastrojach mistrz Polski podejmie dzisiaj u siebie Szachtar Donieck.

By dotrzeć do 1/8 finału Ligi Konferencji, Lech musiał zmierzyć się w barażu z KuPS, które w dwumeczu pewnie pokonał 3:0. Z kolei Szachtar w fazie ligowej zajął wysokie szóste miejsce i wywalczył bezpośredni awans. Zespół z Ukrainy w ostatnich trzech meczach o punkty odniósł trzy zwycięstwa w ramach ligi ukraińskiej i nie stracił przy tym ani jednego gola. Piłkarze "Kolejorza" nie są skazani na porażkę, ale jeśli marzą o awansie, zwłaszcza dziś muszą pokazać tę grę, którą prezentowali na przełomie lutego i początku marca, aby wypracować sobie dobry rezultat przed wyjazdowym rewanżem.

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

FC Barcelona zdecydowała, 100 milionów za następcę Lewandowskiego. Tego chciał Flick

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Piłkarz w niebieskiej koszulce z logo klubu i napisem 'SUPERBET' świętuje sukces na boisku, trzymając zaciśniętą pięść, w tle kilku innych zawodników tej samej drużyny na tle trybun z kibicami.
Pablo Rodriguez, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
Zawodnik w pomarańczowo-czarnym stroju piłkarskim prowadzi piłkę nożną w trakcie meczu, w tle kilku innych piłkarzy i rozmazana reklama przy linii bocznej boiska.
Piłkarze Szachtara Donieck w tym sezonie mecze międzynarodowe rozgrywają na stadionie Wisły KrakówDOMENIC AQUILINAAFP
Lech Poznań - KuPS. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja