Poniedziałkowe losowanie czwartej i decydującej o awansie do fazy grupowej rundy Ligi Konferencji będzie szczególnie nerwowe dla kibiców Lecha Poznań. Zeszłoroczny mistrz Polski był o włos od rozstawienia w tej fazie, co pozwoliłoby mu uniknąć potentatów i trafić na kolejny niżej notowany zespół. Teraz musi ściskać kciuki za szczęśliwy los. A ten może mu przydzielić chociażby ponownie Fiorentinę i to już teraz.