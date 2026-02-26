Lech Poznań - KuPS. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - KuPS w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - KuPS. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań świetnie spisał się w mroźnej Finlandii i pokonał w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji KuPS 2:0. Patrząc na ten wynik, a także formę obu zespołów, można się spodziewać, że "Kolejorz" nie powinien mieć problemów z przypieczętowaniem awansu. Tym bardziej że mistrz Polski będzie miał po swojej stronie atut własnego i naturalnego boiska.

W miniony weekend oba zespoły rozegrały mecze na krajowym podwórku. Lech zagrał na wyjeździe z Koroną Kielce i zgarnął trzy punkty, zwyciężając 2:1. KuPS wystąpił z kolei w Pucharze Ligi Fińskiej i po spektakularnym widowisku uległ ekipie Jaro 3:4. Była to czwarta porażka z rzędu fińskiego zespołu w meczu o punkty, co jest wyraźnym przeciwieństwem do czterech kolejnych wygranych piłkarzy Nielsa Frederiksena.

Piłkarze Lecha Poznań w meczu Ligi Konferencji z KuPS Kimmo Brandt EPA

Filip Jagiełło i Taofeek Ismaheel w barwach Lecha Poznań Lukasz Gdak East News

