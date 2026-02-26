Lech Poznań - KuPS. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań rozegra dziś rewanżowy mecz z KuPS w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. "Kolejorz" jest zdecydowanym faworytem do awansu, nie tylko dzięki solidnej zaliczce z pierwszego spotkania. O której godzinie gra Lech? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - KuPS? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Grupa piłkarzy w niebieskich strojach drużyny Lech Poznań na stadionie podczas meczu, zawodnicy uśmiechają się i komunikują między sobą, w tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Lech Poznań w rewanżu z KuPS będzie chciał przypieczętować awans do 1/16 finału Ligi KonferencjiJAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - KuPS w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań świetnie spisał się w mroźnej Finlandii i pokonał w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji KuPS 2:0. Patrząc na ten wynik, a także formę obu zespołów, można się spodziewać, że "Kolejorz" nie powinien mieć problemów z przypieczętowaniem awansu. Tym bardziej że mistrz Polski będzie miał po swojej stronie atut własnego i naturalnego boiska.

W miniony weekend oba zespoły rozegrały mecze na krajowym podwórku. Lech zagrał na wyjeździe z Koroną Kielce i zgarnął trzy punkty, zwyciężając 2:1. KuPS wystąpił z kolei w Pucharze Ligi Fińskiej i po spektakularnym widowisku uległ ekipie Jaro 3:4. Była to czwarta porażka z rzędu fińskiego zespołu w meczu o punkty, co jest wyraźnym przeciwieństwem do czterech kolejnych wygranych piłkarzy Nielsa Frederiksena.

Mecz Lech Poznań - KuPS w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

