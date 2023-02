Lech chce napisać historię. Poznaliśmy skład "Kolejorza" na mecz z Bodo/Glimt

Za nieco ponad godzinę Lech Poznań przystąpi do decydującego starcia z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Po remisie 0:0 w Norwegii, “Kolejorz” ma szansę, by przed własną publicznością przypieczętować awans do kolejnej rundy. Oto na jakie jedenastki zdecydowali się dziś szkoleniowcy obu zespołów.