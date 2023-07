Kuriozalny samobój bramkarza w Lidze Konferencji. Wideo sieje w sieci ferment

Gol samobójczy to w futbolu nic niezwykłego. Takie trafienie ma na koncie wielu bramkarzy, którym zdarzało się interweniować wyjątkowo niefortunnie. Ale golkiper kierujący piłkę do własnej bramki głową zza pola karnego? To już prawdziwa gratka dla szerokiego grona obserwatorów. Przekonał się o tym właśnie Didier Desprez z F91 Dudelange. Krótki film z jego "wyczynem" pobija w przestrzeni wirtualnej rekordy wyświetleń.