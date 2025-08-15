Kuriozalna decyzja UEFA ws. skandalu w LKE. Są zarzuty dla wicemistrza Polski

Po starciu z 7 sierpnia wiadome było, że rewanż w eliminacjach do LKE między Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfa z pewnością nie będzie przebiegał w atmosferze przyjaźni. Nikt nie mógł jednak przewidzieć incydentu, który wywoła ogólnoświatowy skandal.

Podczas rozgrywanego na Węgrzech spotkania fani ekipy "gospodarzy" przyszykowali bowiem transparent, którego skandaliczna treść poważnie godzi w dobre imię naszego kraju. Wprost zasugerowali oni bowiem iż podczas Drugiej Wojny Światowej Polacy byli odpowiedzialni za ludobójstwo, czym przypisali nam masowe mordowanie Żydów, przeprowadzane przez nazistów od 1939 roku.

Oczywiście tego typu sytuacja nie mogła przejść bez echa. Od kilkunastu godzin dostajemy coraz to nowsze informacje w tej sprawie, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Do skandalu zdążyło odnieść się wiele czołowych postaci oraz instytucji, w tym między innymi Ministerstwo Sportu i Turystyki, które wystosowało apel do prezydenta UEFY o jednoznaczną reakcję w tej sprawie. Minister Jakub Rutnicki prędko doczekał się reakcji, lecz ciężko stwierdzić, czy polityk będzie zadowolony z decyzji federacji sportowej.

UEFA wzięła pod lupę skandal w meczu Rakowa. Obie strony mogą ponieść konsekwencje

15 sierpnia około godziny 16:00 Komisja Dyscyplinarna UEFA wydała komunikat, w którym poinformowała o wszczęciu postępowania w związku ze spotkaniem eliminacji LKE pomiędzy Rakowem Częstochowa a Maccabi Haifa FC. Z jego treści możemy dowiedzieć się, że federacja weźmie pod lupę... obie strony.

"Rozpoczęto postępowanie po meczu Maccabi Haifa FC - Raków Częstochowa z dnia 15.08.2025 w ramach Ligi Konferencji UEFA 2025/2026. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko Maccabi Haifa FC i Raków Częstochowa zgodnie z artykułem 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA (DR) po meczu Konferencji UEFA 2025/2026 rozegranym 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech

Zarzuty wobec Maccabi Haifa FC:

- Niewłaściwe zachowanie drużyny, art. 15(4) DR

- Nadanie komunikatu nieodpowiedniego do wydarzenia sportowego, art. 16(2)(e) DR

Zarzuty wobec Raków Częstochowa:

- Odpalanie fajerwerków, art. 16(2)(c) DR

- Nadawanie komunikatu nieodpowiedniego na imprezę sportową, Art. 16(2)(e) DR" - czytamy w oficjalnym komunikacie UEFY.

Oznacza to, że konsekwencje w ramach incydentu mogą ponieść obydwa kluby. W świetle wydarzeń, które miały miejsce na węgierskim stadionie, tego typu komunikat jest mocno kuriozalny, a mieszkańcy z kraju nad Wisłą z pewnością mogą mówić o sporej dozie niesprawiedliwości.

