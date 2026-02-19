KuPS - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz KuPS - Lech Poznań w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

KuPS - Lech Poznań. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań po nieudanym powrocie po przerwie zimowej wreszcie wrócił na zwycięską ścieżkę. Po dwóch ligowych porażkach mistrz Polski odniósł dwa zwycięstwa. Zwłaszcza to ostatnie było imponujące, bo "Kolejorz" pokonał Piasta Gliwice 3:0, a przecież kilkanaście dni wcześniej przegrał z "Piastunkami" 0:1.

Poznaniacy zatem w dobrych nastrojach udadzą się do Finlandii na pierwsze spotkanie z KuPS. Ekipa z Kuopio rzutem na taśmę awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji, dzięki remisom w ostatnich dwóch kolejkach fazy ligowej, kolejno 0:0 z Lausanne (z którą Lech wygrał 2:0) i 2:2 z Crystal Palace. Finowie w trakcie fazy ligowej zmierzyli się już z jednym z polskich zespołów, a konkretnie z Jagiellonią Białystok, której ulegli 0:1.

Fiński zespół dopiero pierwszy raz w swojej historii zagrał w fazie ligowej/grupowej europejskich rozgrywek. Z kolei Lech po raz drugi w ostatnich latach występuje w fazie play-off Ligi Konferencji. Mistrz Polski ma znacznie większe doświadczenie na europejskiej arenie i jest faworytem tego dwumeczu. KuPS nie należy jednak zupełnie lekceważyć, ponieważ ostatni remis 2:2 z Crystal Palace czy wcześniejsze zwycięstwo 3:1 ze Slovanem Bratysława pokazują, że Finowie są zdolni do niespodzianek.

Mecz KuPS - Lech Poznań w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Michał Gurgul i Kornel Lisman w barwach Lecha Poznań Marcin Golba AFP

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Jakim człowiekiem jest Szymon Marciniak? "Liczy się w środowisku". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport