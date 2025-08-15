Kulesza tego nie daruje. Uderzył pięścią w stół. Jest decyzja "w trybie pilnym"

- W trybie pilnym wystąpimy do UEFA o wyciągnięcie konsekwencji, bo nie godzimy się na opluwanie naszego kraju i fałszowanie historii. Uważam, że całe nasze środowisko powinno w tej sprawie mówić jednym głosem - oznajmił Cezary Kulesza w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Sternik krajowej federacji dodał, że nie przypomina sobie również haniebnego wybryku w najnowszej historii futbolu.

Czwartkowy mecz Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa w III rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji rozgrywany był na terenie neutralnym. To efekt działań wojennych, w jakie Izrael zaangażowany jest od jesieni 2023 roku. Skorzystano z gościnności obiektu w węgierskim Debreczynie.

Kibice Maccabi dokonali odwetu. Pierwszy baner zawisł na stadionie Rakowa

W przerwie rewanżowego starcia Maccabi - Raków fani izraelskiej drużyny wywiesili baner z napisem "Murderers since 1939" (Mordercy od 1939 roku). Hasło skierowane było do Polaków i nawiązywało do II wojny światowej oraz zagłady Żydów. Obrazki z Debreczyna lotem błyskawicy obiegły media społecznościowe.

- Liczę, że UEFA na poważnie zajmie się tą sprawą i wyciągnie konsekwencje wobec ludzi odpowiedzialnych za tę haniebną prowokację. Tym razem potrzebna jest zdecydowana reakcja, by w przyszłości nie powtarzały się takie incydenty - zaznaczył Kulesza.

Wygląda na to, że opisywane zdarzenie było odwetem za baner z Częstochowy. W trakcie pierwszej potyczki obu drużyn kibice Rakowa wywiesili na płocie hasło "Izrael morduje, a świat milczy". To z kolei odniesienie do zbrodni wojennych w Strefie Gazy, gdzie od kilkunastu miesięcy codziennie giną cywile, w tym kobiety i dzieci.

Raków przegrał na swoim terenie 0:1. W rewanżu odrobił stratę i po zwycięstwie 2:0 zameldował się w IV rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.

W piątkowe popołudnie UEFA poinformowała o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec Maccabi Hajfa w związku z prezentacją baneru o niedopuszczalnej treści. Na cenzurowanym znalazł się jednak również klub z Częstochowy. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

