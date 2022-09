Krychowiak skomentował porażkę Lecha w Hiszpanii. Kto teraz powinien przeprosić?

Przed inauguracyjnym występem Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Konferencji niełatwo było pozostać optymistą. Mistrzom Polski już na starcie przyszło zmierzyć się z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem "Kolejorzowi" zabrakło bardzo niewiele , by w wyjazdowej potyczce z Villarreal CF wywalczyć punkt.

Po błędzie defensywy rywala poznaniacy już w 2. minucie objęli prowadzenie. Gospodarze odpowiedzieli trzema bramkami, ale Lech zdołał doprowadzić do remisu i utrzymywał go aż do 89. minuty.

Grzegorz Krychowiak: Nie jestem fanem pięknych porażek

Po bramce Francisa Coquelina w samej końcówce hiszpański zespół wygrał ostatecznie 4-3.

"Nie jestem fanem pięknych porażek, ale uważam, że należą się Wam gratulacje (i pewnie parę przeprosin) mieliście zostać zjedzeni a okazaliście się wyjątkowo niestrawni" - napisał na Twitterze reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak.

Wpis 32-letniego kadrowicza, choć nie wprost, odnosił się zapewne do licznych prognoz katastrofy, która rzekomo miała spotkać mistrza Polski w konfrontacji z Villarrealem.

Mimo że stało się inaczej, tylko część pesymistycznie nastawionych wizjonerów pogratulowała "Kolejorzowi" dobrego występu.

Krychowiak spędził w hiszpańskiej La Liga lata 2014-16. Bronił wówczas barw Sevilla FC. Dwukrotnie wygrał z tym zespołem Ligę Europy.

