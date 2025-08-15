Krótki apel do Izraelczyków. Dwa zdania po hebrajsku, prościej się nie dało. "Ogromne szkody"

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór wyeliminował Maccabi Hajfa i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna wygrali rewanżowy pojedynek 2:0 po golach Petera Baratha i Lamine Diaby-Fadigi. Więcej się mówi jednak o skandalu, do którego doszło po ostatnim gwizdku sędziego. Kibice z Izraela wywiesili na trybunach transparent sugerujący, że Polacy są mordercami od 1939 roku.

To nie mogło przejść bez echa. Zachowanie kibiców potępili m.in. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Władysław Kosiniak-Kamysz. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał Karol Nawrocki. Do sprawy odniosła się także Ambasada Izraela w Polsce, która podkreśliła, że zachowanie kibiców było "ohydne".

Krótki apel do Izraelczyków. Były ambasador RP się nie hamował

W piątkowy poranek sprawę skomentował Marek Magierowski, czyli były ambasador RP w Izraelu. Dwa zdania w języku hebrajskim mówią wszystko. - "Mam nadzieję, że wstydzicie się, Maccabi Hajfa, swoich fanów. To mowa nienawiści, szokująca zniewaga dla wszystkich polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ogromne szkody dla relacji między naszymi krajami" - napisał Magierowski, który urzędował w tym kraju od czerwca 2018 do listopada 2021.

Rozwiń

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Karol Nawrocki, transparent Wojciech Olkusnik / zrzut ekranu //x.com/Rafal_Buca/status/1956087188644618533/photo/1 East News

Jakub Mensik - Luca Nardi. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport