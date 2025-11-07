Koszmar polskich klubów w Europie, ostatni gwizdek to nie był koniec. "Katastrofa"

Dwa punkty z dwunastu możliwych. To dorobek polskich ekip w pierwszej listopadowej kolejce Ligi Europy. Patrząc na ostatnie poczynania ekip z naszego kraju, taki scenariusz jest wręcz koszmarem dla kibiców, którzy liczyli na zdecydowanie więcej. A nie musiało być wcale tak źle. Długo 1:0 na wyjeździe z Celje prowadziła Legia Warszawa. Lech Poznań także był bliski sukcesu w Madrycie, rywalizując Rayo Vallecano. Zagraniczni przeciwnicy obudzili się jednak w najważniejszym momencie.

Nic więc dziwnego, że media społecznościowe rozgrzały się do czerwoności po ostatnim gwizdku sędziego na Półwyspie Iberyjskim. "Ten mecz w Madrycie jest tym bardziej przykry, że zmiany i głębia składu rujnuje coś, co było naprawdę dobre, efektowne. Lech grał świetnie, dobrze się to oglądało, było cmokanie nad Palmą i jego golem itd. Po czym wszystko to ląduje w obśrupanej toalecie. Ciężko to wszystko zrozumieć" - napisał choćby Radosław Nawrot w serwisie X.

Ekstraklasowicze zawiedli ekspertów oraz kibiców. To nie tak miało wyglądać

"Piłkarze Lecha po meczu byli wściekli - dużo przekleństw. Nie widziałem bardziej wściekłego Nielsa Frederiksena niż po meczu z Rayo. Trener Lecha był zły na sędziów" - zabrał nas za kulisy Dawid Dobrasz z redakcji "meczyki.pl". "Frederiksen przegrał jako trener" - nie miał wątpliwości Artur Wichniarek na antenie Kanału Sportowego. "Dwunasty mecz Lecha z przynajmniej dwoma bramkami straconymi. Taki to będzie sezon mistrza, niestety" - brutalnie podsumował Michał Zachodny pracujący dla TVP Sport. "Czarny czwartek" - bezwzględny był także Łukasz Olkowicz.

Nie przemilczano również niespodziewanego remisu Jagiellonii Białystok. Faworyzowani podopieczni Adriana Siemieńca dopiero w ostatnich sekundach wywalczyli jedno "oczko" z dużo niżej notowaną Shkendiją. "Ja oglądam też Jagiellonię i to jest najgorsze wydanie Jagi od meczu z Niecieczą. Jagiellonia bez rytmu, bez płynności, bez polotu i na dodatek cholernie niedokładna. Katastrofa. Nie pamiętam, kiedy Jagiellonia zagrała w meczu tak wiele niecelnych podań. I to prostych, na kilka metrów. Źle się to ogląda" - przyznał Tomasz Urban z Eleven Sports. Najbliższa okazja do poprawy dopiero pod koniec listopada. To właśnie wtedy odbędzie się piąta seria gier.

Luis Palma i Pathe Ciss JUANJO MARTIN PAP/EPA

Eksperci podsumowali mecz Rayo - Lech Foto Olimpik AFP

Lech Poznań stracił punkty w kolejnym meczu LKE Michal Dubiel AFP