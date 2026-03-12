Czwartek z europejskimi pucharami zaczął się dla polskich klubów fatalnie. - Szanse Lecha w starciu z Szachtarem oceniam 50 na 50 - mówił w wywiadzie dla Interii Serweryn Gancarczyk, były zawodnik ukraińskich klubów oraz mistrza Polski. Szachtar okazał się jednak dla Lecha za silny i na swoim stadionie mistrzowie Polski przegrali 1:3 i tym samym nie poprawili dorobku Polski w rankingu krajowym UEFA.

Była spora szansa, że lepiej spisze się Raków. Ekipa z Częstochowy nie była faworytem wyjazdowego spotkania z Fiorentiną, ale we Włoszech niemal do końca utrzymywał się remis. W doliczonym czasie gospodarze zdobyli jednak bramkę z rzutu karnego i wygrali 2:1.

Ranking UEFA. Grecy i Czesi powiększają przewagę

To oznacza, że Polska cały czas zajmuje 12. miejsce w rankingu krajowym UEFA, ale sytuacja jest znacznie gorsza niż przed czwartkowymi spotkaniami. Przede wszystkim straciliśmy względem Greków, którzy zanotowali dwa zwycięstwa: w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy Panathinaikos Ateny wygrał z Betisem Sevilla (1:0), a w 1/8 finału Ligi Konferencji AEK Ateny rozbił NK Celje 4:0.

Przewagę nad Polakami powiększyli także Czesi, którzy w 1/8 Ligi Konferencji również mają dwa zespoły. Co prawda Sparta Praga przegrała na wyjeździe z AZ Alkmaar 1:2, ale Sigma Ołomuniec zremisowała u siebie z FSV Mainz 0:0.

W czwartkowych spotkaniach Polska nie powiększyła dorobku w rankingu krajowym UEFA i cały czas ma 46,250 punktu. Do zestawienia 0,8 punktu dołożyła za to Grecja i zajmuje 11. miejsce, mając 1,662 punktu więcej od Polaków. O 0,2 punktu poprawili się z kolei Czesi, którzy są na 10. pozycji z 2,275 punktu przewagi nad Polską.

Przypomnijmy, że marzeniem polskich klubów jest wskoczenie na 10. miejsce w klasyfikacji, bo ta pozycja daje bezpośredni awans mistrza kraju do fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2027/2028.

Rewanże w 1/8 finału Ligi Europy oraz 1/8 finału Ligi Konferencji zaplanowano na 19 marca.

