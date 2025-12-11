Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar nie chce się skończyć. Legia znowu pobita w Europie. To już degrengolada

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Legia Warszawa przegrała 1:2 z FC Noah na jego terenie w 5. kolejce Ligi Konferencji. Tylko przez 45 minut wydawało się, że wyprawa do Armenii zakończy się przełamaniem katastrofalnej passy. Do przerwy ekipa z Łazienkowskiej utrzymywała prowadzenie. Po zmianie stron demony jednak wróciły. Legioniści przyjęli dwa ciosy i już nie dźwignęli się z parteru. Seria potyczek bez zwycięstwa urosła do 10.

Piłkarze walczą w powietrzu o piłkę podczas meczu, zawodnik w zielonym stroju wyskakuje najwyżej, obok niego znajduje się piłkarz w białym. Kibice i inni zawodnicy w tle.
Zwycięzca tego główkowego pojedynku nie nazywa się Jules Kounde, ale i tak Legia miała w Armenii ciężką przeprawęVAHRAM BAGHDASARYAN /PHOTOLURE/AFP

To był mecz na przełamanie. Oba zespoły nie zaznały smaku wygranej od października. Nadarzała się zatem znakomita okazja, by fatalną passę zdławić jeszcze przed końcem roku.

Inna sprawa, że każde potknięcie na tym etapie rozgrywek może w końcowym rozrachunku skutkować definitywnym pożegnaniem z Ligą Konferencji już po fazie jesiennej. Dla Legii, która w Ekstraklasie okupuje strefę spadkową, byłoby to dopełnienie trawiącego ją koszmaru.

Liga Konferencji. Legia zadaje pierwszy cios, ale potem klęka. Koszmar nie chce się skończyć

Pierwszoplanową postacią początkowej fazy spotkania okazał się Mileta Rajović. Kiedy w drugiej minucie Duńczyk fatalnie spudłował z bliskiej odległości, wydawało się, że to będzie kolejny mecz, po którym spadną na niego gromy. Tym razem zrehabilitował się jednak już w kolejnej akcji.

W fatalny sposób do własnego bramkarza zagrywał Goncalo Silva, piłkę przejął Rajović i stanął oko w oko z golkiperem rywala. Minął go swobodnie, oddając strzał do pustej bramki. W ten sposób Legia prowadziła od trzeciej minuty.

W dwóch kolejnych kwadransach oba zespoły postawiły na ofensywę. Zamysł był dobry, tyle że jego realizacja pozostawiała wiele do życzenia. Niska precyzja uderzeń nie pozwalała na korektę rezultatu.

Po raz drugi piłka znalazła się w bramce gospodarzy w 38. minucie, kiedy celnie uderzył z kilku metrów Steve Kapuadi. Arbiter nie wskazał jednak na środek murawy. Chwilę wcześniej - czy na pewno? - stojącego między słupkami Timothy'ego Fayulu faulował Rajović.

Zobacz również:

Prezes Dariusz Mioduski i dyrektor sportowy Michał Żewłakow. W Legii nie brakuje powodów do zmartwień
Ekstraklasa

Kibice mają dość. Uderzyli w bossa Legii. Nie wszystko da się zacytować

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron piłkarze z Erewania potrzebowali niespełna dwunastu minut, by doprowadzić do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Matheus Aias, który niepokoił defensorów Legii jeszcze przed przerwą. Tym razem sfinalizował składną akcję gospodarzy strzałem tuż sprzed pola bramkowego i było 1:1.

    Odpowiedź Legii? Do bólu jałowa. Warszawianie w żaden sposób nie byli w stanie zagrozić bramce przeciwnika. Druga odsłona była znakomitą ilustracją niemocy toczącej ekipę z Łazienkowskiej od wielu tygodni.

    Gospodarze zrobili znacznie więcej, by pokusić o komplet punktów. Potrafili groźnie zaatakować i zakończyć natarcie uderzeniem. Tyle że za każdym razem minimalnie niecelnym.

    To się zmieniło dopiero w 84. minucie. Fatalny błąd legijnej defensywy wykorzystał bez skrupułów Nardin Mulahusejnović. Dopadł do futbolówki na linii pola karnego, przymierzył bez namysłu obok zagubionego Kacpra Tobiasza i zrobiło się 2:1.

    Dla wybrańców Inakiego Astiza to 10. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Marzą o tym, by ten rok dobiegł już końca. Ale zanim to się stanie, muszą rozegrać jeszcze dwa spotkania. W obu faworytami będą rywale.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski już zdecydował. Tu chce rozpocząć nowy sezon. Tego jeszcze nie było

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Liga Konferencji
      5 kolejka
      11.12.2025
      18:45
      Zakończony
      Matheus Aias
      57'
      N. Mulahusejnovic
      84'
      Mileta Rajovic
      3'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      FC Noah
      Legia Warszawa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      FC Noah
      2 - 1
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      58%
      42%
      Strzały
      21
      13
      Strzały celne
      5
      3
      Strzały niecelne
      7
      7
      Strzały zablokowane
      9
      3
      Ataki
      85
      77
      Czy Legia w końcu się przełamie i wygra? "Nie chciałbym, żebyśmy oczekiwali czegoś wielkiego". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja