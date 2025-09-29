Koszmar Legii Warszawa, tuż przed startem walki w Europie. Reprezentant wypada

Legia Warszawa tego lata dokonała kilku naprawdę imponujących transferów. Wszystko zaczęło się od wymiany trenera. Goncalo Feio zastąpił były selekcjoner reprezentacji Rumunii Edward Iordanescu. Choć był to ruch dość nieoczekiwany, to jak na razie 47-latek zdaje się w dużej mierze spełniać pokładane w nim oczekiwania. Iordanescu z pewnością czekał na duże transfery.

Bez wątpienia takie dostał. Trudno bowiem w inny sposób ocenić przybycie dwóch reprezentantów Polski, którzy jeszcze niedawno byli naprawdę ważnymi ogniwami naszej kadry. Mowa oczywiście o duecie Kamil Piątkowski - Kacper Urbański. Nie ma złudzeń, że obaj piłkarze są godni gry na poziomie europejskim i jasne było, że dla Legii będą naprawdę poważnymi wzmocnieniami.

Piątkowski kontuzjowany. Jest komunikat

Obaj w poprzednim sezonie występowali przecież w Lidze Mistrzów. Piątkowski rywalizował z Realem Madryt na Santiago Bernabeu, a Urbański wybiegł na Anfield, rywalizując z Liverpoolem. Starszy z zawodników do Legii wszedł w naprawdę dobrym stylu, z miejsca stając się filarem defensywy zespołu prowadzonego przez Edwarda Iordanescu i jednym z najlepszych obrońców ligi.

Być może w głowie Jana Urbana pojawiła się już myśl o powołaniu dla Piątkowskiego. Nawet jeśli tak się stało, to będzie to niemożliwe. Nasz kadrowicz bowiem nie dokończył ostatniego ligowego meczu - z Pogonią Szczecin. Jak się okazuje, doznał kontuzji mięśniowej. "Kamil Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej podczas drugiej połowy meczu z Pogonią Szczecin" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Po badaniach diagnostycznych uraz okazał się niegroźny i zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej" - dodano. Z tego wynika, że nawet jeśli Jan Urban chciał powołać 25-latka, to z powodu kontuzji wydaje się to niemożliwe. Piątkowski nie zagra z Samsunsporem w Lidze Konferencji Europy oraz Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. Powinien wrócić na spotkanie z Zagłębiem Lubin.

Polsat Sport Polsat Sport

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Legii Warszawa zagrają niebawem towarzysko z CFR Cluj Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil Piątkowski Iwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News