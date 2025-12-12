"Tylko przez 45 minut wydawało się, że wyprawa do Armenii zakończy się przełamaniem katastrofalnej passy. Do przerwy ekipa z Łazienkowskiej utrzymywała prowadzenie. Po zmianie stron demony jednak wróciły" - relacjonował Łukasz Żurek z naszej redakcji.

Grający na wyjeździe przedstawiciel Ekstraklasy objął prowadzenie już w trzeciej minucie po golu Milety Rajovicia. Niestety w drugiej połowie goście zadali dwa ciosy, które pogrzebały szanse Legii na awans do play-offów Ligi Konferencji.

Kosecki rzucił nowe światło po meczu Legii. "Tym się jeszcze nikt nie zajął". Padły mocne słowa

Był to ósmy mecz warszawskiego zespołu pod wodzą Inakiego Astiza, który pierwotnie miał być tylko tymczasowym trenerem na okres bezkrólewia. W rzeczywistości "Wojskowi" nadal czekają na przybycie Marka Papszuna. Za krótkiej kadencji Hiszpana stołeczny klub zremisował trzy spotkania, a w czwartek poniósł piątą porażkę.

W studiu Polsatu Sport podczas piątkowego programu zawitał Roman Kosecki, który był zawodnikiem Legii w latach 1988-1990 oraz 1997-1998. 59-latek nie potrafi zrozumieć, dlaczego w tak dramatycznej sytuacji drużyny trener nie da szansy nastoletnim zawodnikom.

- Legia Warszawa ograła PAOK i awansowała do Ligi Mistrzów (młodzieżowej - red.) 19-latkami. Pytam się, gdzie są ci chłopcy? Dlaczego ich nie bierzecie do pierwszej drużyny? Dlaczego im nie dajecie szansy? Chłopaki zaczynają swoje kariery. Yamal w tym wieku to już gra trzeci sezon w Primera Division - mówił.

Kosecki chwilę później przeszedł do tematu agentów, którzy na polskim podwórku robią biznes na transferach. - Ci menadżerowie... Kasiorka, kasiorka. Układy i tak dalej. Ludzie, nie wiem, kogo wy tutaj sprowadzacie i jaką macie za to kasę. Tym się jeszcze nikt nie zajął, tej dyskusji nikt nie chce podjąć. Ja niejednokrotnie apeluję w Cafe Futbol: Zaproście menedżerów. Nieraz dzwonią, ale nie chcą przyjść. Oni mają swoje układziki, po cichutku robią swoje biznesy, zarabiają na boczku - przyznał ekspert.

Oprócz tego Roman Kosecki w ostrych słowach zwrócił się do Dariusza Mioduskiego. - Panie prezesie, co pan wyprawia? Pan sobie robi jaja, za przeproszeniem, z takiego pięknego klubu, jakim jest Legia Warszawa. To jest skandal. Napastnik strzelił gola, świętujmy - mówił z przekąsem, krytykując również dyrektorów sportowych, którzy jego zdaniem nie biorą odpowiedzialności za swoją pracę.

Roman Kosecki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dariusz Mioduski, Roman Kosecki IMAGO/Maciej Rogowski / Polsat Sport East News