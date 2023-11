Kolejny triumf Legii w pucharach. Do awansu jeden krok

Legia stała przed szansą, by zrobić bardzo duży krok w kierunku zapewnienia sobie wyjścia z grupy. Dwa tygodnie temu w Mostarze wygrała 2:1 ze Zrinjskim i teraz też była faworytem. Wygrana dawała dziewięć punktów, ale o godz. 21 rozpoczynał się mecz Aston Villi z AZ Alkmaar. Wygrana Anglików sprawiałby, że wicemistrzowie Polski potrzebowaliby punktu w dwóch meczach, by przejść do fazy grupowej.