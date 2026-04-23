Kolejny polski klub ukarany, jest decyzja UEFA. Tyle trzeba zapłacić

Paweł Czechowski

W środowe popołudnie media obiegła informacja dotycząca kary dla Rakowa Częstochowa ze strony UEFA - to jednak nie był koniec sankcji nałożonych przez europejską organizację na polskie kluby, bowiem oberwało się tu także inne ekstraklasowej ekipie, podobnie zresztą jak "Medaliki" walczącej o najwyższe ligowe laury. To już oficjalny komunikat.

Piłkarze Lecha Poznań w niebieskich strojach stoją na murawie stadionu, kapitan w centrum grupy.
Lech Poznań kolejną polską drużyną ukaraną przez UEFA

Polska w bieżącej edycji Ligi Konferencji miała łącznie aż czterech przedstawicieli - i mowa tu o Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Rakowie Częstochowa i Lechu Poznań. Najdalej - do 1/8 finału - zaszły zaś dwa ostatnie zespoły.

Na tym etapie "Medaliki" uległy w dwumeczu Fiorentinie (notabene wcześniejszym pogromcy "Jagi"), zaś "Kolejorz" odpadł po zmaganiach z Szachtarem Donieck. Po czasie UEFA powróciła do tych rywalizacji, ale nie było to z pewnością korzystne dla polskich drużyn...

Nagłe odejście z Legii, decyzja już zapadła. Papszun musi to zaakceptować

Nie tylko Raków. Lech Poznań również z karą od UEFA

21 kwietnia głośno zrobiło się o karze wymierzonej przez europejską organizację Rakowowi za odpalenie przez kibiców materiałów pirotechnicznych - skończyło się m.in. na grzywnie. Do tego też, oczywiście już z innego powodu, z dyskwalifikacją spotkał się kitman zespołu.

Nazajutrz zaś pojawiły się też wieści o Lechu Poznań - ten znalazł się pod lupą UEFA w związku z pierwszą potyczką z "Górnikami" z Doniecka w LK i tu również doszło do kary pieniężnej.

"Kolejorz" będzie musiał zapłacić równo 18 tys. euro. Powód? "Blokowanie przejść publicznych, z art. 38 Regulaminu Bezpieczeństwa UEFA" - można przeczytać w specjalnym raporcie.

To koniec. Czarny scenariusz. Barcelona ostatecznie potwierdza

Liga Konferencji niebawem wejdzie w etap półfinałów

Liga Konferencji - już niestety bez polskich zespołów - znajdzie swe zakończenie 27 maja na Red Bull Arenie w Lipsku. W wielkim finale zagrają lepsi z par Szachtar Donieck - Crystal Palace i Rayo Vallecano - RC Strasbourg.

Zobacz również:

Rafał Mikulec i Angel Rodado
I Liga

Ważny komunikat Wisły Kraków, zdecydowano ws. gwiazdy. W tle groźna kontuzja

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
piłkarz w niebieskim stroju z widocznymi tatuażami na rękach spaceruje po murawie stadionu, w tle rozmyty tłum kibiców i transparent
Mikael IshakMarcin GolbaAFP
łysy mężczyzna w eleganckim, ciemnym płaszczu i swetrze stoi na tle nieostrego stadionu, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy
Niels FrederiksenMonika WantołaINTERIA.PL
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
DJB. Najlepszy sezon Piotra Zielińskiego? Ocena ekspertów. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

