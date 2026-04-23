Kolejny polski klub ukarany, jest decyzja UEFA. Tyle trzeba zapłacić

Polska w bieżącej edycji Ligi Konferencji miała łącznie aż czterech przedstawicieli - i mowa tu o Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Rakowie Częstochowa i Lechu Poznań. Najdalej - do 1/8 finału - zaszły zaś dwa ostatnie zespoły.

Na tym etapie "Medaliki" uległy w dwumeczu Fiorentinie (notabene wcześniejszym pogromcy "Jagi"), zaś "Kolejorz" odpadł po zmaganiach z Szachtarem Donieck. Po czasie UEFA powróciła do tych rywalizacji, ale nie było to z pewnością korzystne dla polskich drużyn...

Nie tylko Raków. Lech Poznań również z karą od UEFA

21 kwietnia głośno zrobiło się o karze wymierzonej przez europejską organizację Rakowowi za odpalenie przez kibiców materiałów pirotechnicznych - skończyło się m.in. na grzywnie. Do tego też, oczywiście już z innego powodu, z dyskwalifikacją spotkał się kitman zespołu.

Nazajutrz zaś pojawiły się też wieści o Lechu Poznań - ten znalazł się pod lupą UEFA w związku z pierwszą potyczką z "Górnikami" z Doniecka w LK i tu również doszło do kary pieniężnej.

"Kolejorz" będzie musiał zapłacić równo 18 tys. euro. Powód? "Blokowanie przejść publicznych, z art. 38 Regulaminu Bezpieczeństwa UEFA" - można przeczytać w specjalnym raporcie.

Liga Konferencji niebawem wejdzie w etap półfinałów

Liga Konferencji - już niestety bez polskich zespołów - znajdzie swe zakończenie 27 maja na Red Bull Arenie w Lipsku. W wielkim finale zagrają lepsi z par Szachtar Donieck - Crystal Palace i Rayo Vallecano - RC Strasbourg.

