Kolejny europejski finał w Polsce? Coraz bliżej. PZPN zgłosił już do UEFA stadion

PZPN zdążył już nawet zarekomendować stadion, na którym miałby zostać rozegrany decydujący bój. Wskazano na stadion miejski we Wrocławiu, funkcjonujący dzisiaj jako Tarczyński Arena.

To jeden z obiektów zbudowanych z myślą o finałach Euro 2012. Został oddany do użytku rok przed turniejem, który Polska współorganizowała wraz z Ukrainą. Pojemność stadionu - spełniającego czwarta, najwyższą kategorię UEFA - to 45 105 miejsc.