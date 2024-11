Kolejne świetne wieści dla Polski. Tak wygląda ranking UEFA po meczach Jagiellonii i Legii

Ranking UEFA. Fenomenalne wieści dla Polski. Jaga i Legia znów zmniejszyły stratę

Dzięki remisowi Jagiellonii Białystok i wygranej Legii Warszawa Polska tym razem nie zarobiła już punktu, tak jak w poprzednich trzech kolejkach, ale 0,75 punktu, przez co wciąż zajmuje 18. miejsce. To i tak świetny wynik, bowiem okazuje się, że punktowaliśmy lepiej, niż nasi najistotniejsi rywale. Co prawda nie przełożyło się to jeszcze na kolejny awans w rankingu UEFA, ale pozwoliło na zmniejszenie straty do najważniejszych z naszej perspektywy konkurentów i zwiększenie przewagi nad będącą za naszymi plecami Chorwacją już do 4,100 punktu.