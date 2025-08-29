Kluczowe wieści przed losowaniem Ligi Konferencji. Polskie kluby czeka wielka przygoda
W czwartek cztery polskie kluby wywalczyły prawo gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy w historii. Komplet naszych drużyn w piątek w Monako pozna swoich przeciwników w kolejnych spotkaniach tych rozgrywek. Wczytując się w listę potencjalnych rywali, łatwo zauważyć, że nasi reprezentanci mogą trafić zarówno na zdecydowanie silniejsze kluby, jak również na europejskich nowicjuszy. Przed naszym futbolem otwiera się wielka szansa.
Czwartek był kolejnym znakomitym dniem w historii polskiej piłki nożnej. Nasze kluby ostatecznie dokonały nie lada sztuki, w komplecie dołączając do fazy ligowej Ligi Konferencji. Nigdy wcześniej taka sytuacja się nie zdarzyła. Dotychczas najlepszym rezultatem były starcia dwóch polskich klubów w kluczowym etapie rozgrywek europejskich.
Najwyżej sklasyfikowany przez czwartkowymi rewanżami był Lech Poznań. Mistrz Polski w pierwszym meczu został rozbity na swoim boisku aż 1:5 przez belgijski Genk. Na rewanż "Kolejorz" jechał w mocno zmienionym składzie, po to by walczyć o honorowe pożegnanie z Ligą Europy. Ta sztuka się udała. Lech po trafieniach Kornela Lismana oraz Leo Bengtssona wygrał 2:1. Oczywiście nie doprowadziło to do odrobienia strat, lecz zespół z Poznania zagra w Lidze Konferencji.
Jagiellonia w Albanii miała najłatwiejsze zadanie ze wszystkich naszych drużyn. Wygrana 3:0 w Białymstoku znacznie przybliżyła "Jagę" do drugiego w historii awansu do fazy ligowej LK. Podopieczni Adriana Siemieńca nie mieli za sobą łatwej potyczki. Dinamo City Tirana starało się odrabiać straty, a po bramce znanego z polskich boisk Dejviego Bregu zrobiła się lekko nerwowo. Wszelkie wątpliwości zamknął jednak wprowadzony z ławki Dimitris Rallis. Jego gol dał Jagiellonii remis 1:1 oraz awans do kolejnej fazy LK.
Dużo emocji przyniosła rewanżowa potyczka Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali. A początkowo niewiele na to wskazywało. "Medaliki" prowadziły już od 2. minuty po golu Petera Baratha. Sytuację w drugiej połowie skomplikowała wyrównująca bramka z rzutu karnego Antonio Wutowa. Grający od 70. minuty z przewagą jednego piłkarza Raków miał mnóstwo okazji do zamknięcia tego dwumeczu, lecz ich nieskuteczność porażała. Decydujący cios w doliczonym czasie gry "na raty" z jedenastu metrów zadał Ivi Lopez.
Legia Warszawa przy swoim stadionie wyszła z ogromnych opresji. Po 135 minutach dwumeczu sytuacja wydawała się prosta - zdobywca Pucharu Polski prowadził ze szkockim Hibernian 3:1 w dwumeczu i pewnie zmierzał po swoje. Po przerwie gra "Legionistów" się totalnie załamała, co zaowocowało trzema golami strzelonymi przez Szkotów w przeciągu 11 minut. Dogrywkę w ostatniej chwili uratował Juergen Elitim, a w dodatkowym czasie gry upragniony dla Legii awans dał Mileta Rajović.
Ogromne wydarzenia dla polskiego futbolu. Są cztery nasze kluby, a do tego jeszcze Ukraińcy
Wydarzenia z czwartku powodowały, że w piątek od godziny 13:00 w Monako czekają nas ogromne emocje. Polskie kluby poznają swoich sześciu przeciwników w fazie ligowej Ligi Konferencji. Biorąc pod uwagę obecność w drabince Dynama Kijów i Szachtara Donieck, którzy swoje domowe rozgrywają w naszym kraju, tej jesieni w Polsce odbędzie się aż 18 spotkań Ligi Konferencji (każdy zespół rozegra po trzy mecze u siebie i trzy na wyjeździe).
Zasady losowania są jasne. Zespoły podzielono na sześć koszyków składających się z sześciu drużyn. Na drodze losowania każdy zespół będzie miał przydzielonych sześciu przeciwników - po jednym z każdego koszyka, włączając w to własny koszyk. Jedynymi ograniczeniami są kwestie geograficzne - drużyny nie mogą na tym etapie zmierzyć się z zespołem z własnego kraju. Idąc dalej, dany klub może zagrać w fazie ligowej maksymalnie z dwoma drużynami z danej federacji.
Po sześciu spotkaniach o dalszych losach zadecyduje klasyfikacja generalna. Osiem najlepszych drużyn automatycznie awansuję do 1/8 finału, natomiast drużyny z miejsc 9-24 zagrają między sobą w fazie play-off. Pozostałe 12 drużyn zakończy rywalizację na fazie ligowej.
Przed piątkowym losowaniem dokonano podziału drużyn na koszyki, oczywiście na podstawie współczynników w rankingu klubowym UEFA. Z najwyższego koszyka losowana będzie Legia Warszawa. Drugi koszyk należy do Lecha Poznań. Jagiellonia Białystok znalazła się w trzeciej grupie, a "najsłabszy" z tego grona Raków Częstochowa do losowania przystąpi z piątego koszyka.
Podział koszyków przed piątkowym losowaniem fazy ligowej Ligi Konferencji
Pierwszy koszyk: Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa.
Drugi koszyk: Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers.
Trzeci koszyk: Omonia Nikozja, FSV Mainz, RC Strasbourg, Jagiellonia Białystok, NK Celje, HNK Rijeka.
Czwarty koszyk: HSK Zrinjski, Lincoln Red Imps FC, KuPS Kuopio, AEK Ateny, Aberdeen FC, Drita Gnjilane.
Piąty koszyk: Breidablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Skendija Tetovo.
Szósty koszyk: BK Hacken, FC Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah Erewan, Shelbourne FC.
Zmagania w fazie ligowej LK rozpoczną się 2 października. Kolejne spotkania tej fazy odbędą się 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia.
Relację z piątkowego losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.