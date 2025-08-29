Kluczowe wieści przed losowaniem Ligi Konferencji. Polskie kluby czeka wielka przygoda

Czwartek był kolejnym znakomitym dniem w historii polskiej piłki nożnej. Nasze kluby ostatecznie dokonały nie lada sztuki, w komplecie dołączając do fazy ligowej Ligi Konferencji. Nigdy wcześniej taka sytuacja się nie zdarzyła. Dotychczas najlepszym rezultatem były starcia dwóch polskich klubów w kluczowym etapie rozgrywek europejskich.

Najwyżej sklasyfikowany przez czwartkowymi rewanżami był Lech Poznań. Mistrz Polski w pierwszym meczu został rozbity na swoim boisku aż 1:5 przez belgijski Genk. Na rewanż "Kolejorz" jechał w mocno zmienionym składzie, po to by walczyć o honorowe pożegnanie z Ligą Europy. Ta sztuka się udała. Lech po trafieniach Kornela Lismana oraz Leo Bengtssona wygrał 2:1. Oczywiście nie doprowadziło to do odrobienia strat, lecz zespół z Poznania zagra w Lidze Konferencji.

Jagiellonia w Albanii miała najłatwiejsze zadanie ze wszystkich naszych drużyn. Wygrana 3:0 w Białymstoku znacznie przybliżyła "Jagę" do drugiego w historii awansu do fazy ligowej LK. Podopieczni Adriana Siemieńca nie mieli za sobą łatwej potyczki. Dinamo City Tirana starało się odrabiać straty, a po bramce znanego z polskich boisk Dejviego Bregu zrobiła się lekko nerwowo. Wszelkie wątpliwości zamknął jednak wprowadzony z ławki Dimitris Rallis. Jego gol dał Jagiellonii remis 1:1 oraz awans do kolejnej fazy LK.

Dużo emocji przyniosła rewanżowa potyczka Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali. A początkowo niewiele na to wskazywało. "Medaliki" prowadziły już od 2. minuty po golu Petera Baratha. Sytuację w drugiej połowie skomplikowała wyrównująca bramka z rzutu karnego Antonio Wutowa. Grający od 70. minuty z przewagą jednego piłkarza Raków miał mnóstwo okazji do zamknięcia tego dwumeczu, lecz ich nieskuteczność porażała. Decydujący cios w doliczonym czasie gry "na raty" z jedenastu metrów zadał Ivi Lopez.

Legia Warszawa przy swoim stadionie wyszła z ogromnych opresji. Po 135 minutach dwumeczu sytuacja wydawała się prosta - zdobywca Pucharu Polski prowadził ze szkockim Hibernian 3:1 w dwumeczu i pewnie zmierzał po swoje. Po przerwie gra "Legionistów" się totalnie załamała, co zaowocowało trzema golami strzelonymi przez Szkotów w przeciągu 11 minut. Dogrywkę w ostatniej chwili uratował Juergen Elitim, a w dodatkowym czasie gry upragniony dla Legii awans dał Mileta Rajović.

Ogromne wydarzenia dla polskiego futbolu. Są cztery nasze kluby, a do tego jeszcze Ukraińcy

Wydarzenia z czwartku powodowały, że w piątek od godziny 13:00 w Monako czekają nas ogromne emocje. Polskie kluby poznają swoich sześciu przeciwników w fazie ligowej Ligi Konferencji. Biorąc pod uwagę obecność w drabince Dynama Kijów i Szachtara Donieck, którzy swoje domowe rozgrywają w naszym kraju, tej jesieni w Polsce odbędzie się aż 18 spotkań Ligi Konferencji (każdy zespół rozegra po trzy mecze u siebie i trzy na wyjeździe).

Zasady losowania są jasne. Zespoły podzielono na sześć koszyków składających się z sześciu drużyn. Na drodze losowania każdy zespół będzie miał przydzielonych sześciu przeciwników - po jednym z każdego koszyka, włączając w to własny koszyk. Jedynymi ograniczeniami są kwestie geograficzne - drużyny nie mogą na tym etapie zmierzyć się z zespołem z własnego kraju. Idąc dalej, dany klub może zagrać w fazie ligowej maksymalnie z dwoma drużynami z danej federacji.

Po sześciu spotkaniach o dalszych losach zadecyduje klasyfikacja generalna. Osiem najlepszych drużyn automatycznie awansuję do 1/8 finału, natomiast drużyny z miejsc 9-24 zagrają między sobą w fazie play-off. Pozostałe 12 drużyn zakończy rywalizację na fazie ligowej.

Przed piątkowym losowaniem dokonano podziału drużyn na koszyki, oczywiście na podstawie współczynników w rankingu klubowym UEFA. Z najwyższego koszyka losowana będzie Legia Warszawa. Drugi koszyk należy do Lecha Poznań. Jagiellonia Białystok znalazła się w trzeciej grupie, a "najsłabszy" z tego grona Raków Częstochowa do losowania przystąpi z piątego koszyka.

Podział koszyków przed piątkowym losowaniem fazy ligowej Ligi Konferencji

Pierwszy koszyk: Fiorentina, AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława, Rapid Wiedeń, Legia Warszawa.

Drugi koszyk: Sparta Praga, Dynamo Kijów, Crystal Palace, Lech Poznań, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers.

Trzeci koszyk: Omonia Nikozja, FSV Mainz, RC Strasbourg, Jagiellonia Białystok, NK Celje, HNK Rijeka.

Czwarty koszyk: HSK Zrinjski, Lincoln Red Imps FC, KuPS Kuopio, AEK Ateny, Aberdeen FC, Drita Gnjilane.

Piąty koszyk: Breidablik, Sigma Ołomuniec, Samsunspor, Raków Częstochowa, AEK Larnaka, Skendija Tetovo.

Szósty koszyk: BK Hacken, FC Lausanne-Sport, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah Erewan, Shelbourne FC.

Zmagania w fazie ligowej LK rozpoczną się 2 października. Kolejne spotkania tej fazy odbędą się 23 października, 6 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia.

