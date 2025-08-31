Kluczowa decyzja UEFA, dotyczy to polskich klubów. Nie pozostawili wątpliwości

Ten sezon jest historyczny dla polskich klubów. Po raz pierwszy będziemy mieli aż czterech przedstawicieli na głównym etapie europejskich pucharów. Lech Poznań jako mistrz Polski rozpoczynał od starć o Ligę Mistrzów, lecz porażki z Crveną zvezdą Belgrad oraz KRC Genk sprawiły, że "Kolejorzowi" pozostała gra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Na tym samym etapie zatrzymały się pozostałe polskie kluby.

Legia Warszawa jako zdobywca Pucharu Polski zaczynała od eliminacji Ligi Europy. Podopiecznym Edwarda Iordanescu udało się przejść przez dwie pierwsze rundy, lecz cypryjski AEK Larnaka okazał się zbyt mocny. Awans do fazy ligowej LK "Wojskowi" wywalczyli z wielkim trudem, po dogrywce w starciu z Hibernian.

Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa grę w Europie rozpoczynali od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. "Jaga" jako jedyny polski klub w tym sezonie w Europie jeszcze nie przegrał. Ćwierćfinalista poprzedniej edycji LK w drodze do fazy ligowej wyeliminował FK Novi Pazar, Silkeborg oraz Dinamo City Tirana.

Rakowowi przydarzyła się wpadka w postaci przegranego pierwszego meczu z Maccabi Hajfa. W rewanżu zakończonym ogromnym skandalem politycznym drużyna Marka Papszuna wywalczyła awans do ostatniej rundy eliminacji. Tam wicemistrz Polski okazał się lepszy od Ardy Kyrdżali. "Medaliki" domowe spotkania w fazie ligowej LK będą rozgrywać w Sosnowcu. Ich domowy obiekt nie spełnia wymogów UEFA.

W piątek w Monako odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Polskie kluby miały zmienne szczęście. W parach, które wyłonił system komputerowy, nie brakuje zarówno starć z wymagającymi i atrakcyjnymi rywalami, jak i potyczek ze znacznie niżej notowanymi klubami.

W sobotnie popołudnie UEFA opublikowała oficjalne terminarze europejskich pucharów. Europejska federacja piłkarska postanowiła zastosować ciekawy manewr. Mianowicie, na inaugurację rozgrywek wszystkie cztery polskie drużyny rozegrają mecze na swoim terenie. W tym samym czasie rozgrywać się będą po dwa mecze naszych reprezentantów, co da kibicom możliwość bardziej wnikliwego śledzenia poczynań polskich drużyn. Wyjątek stanowi ostatnia kolejka, w której wszystkie spotkania zostaną rozegrane o tej samej godzinie.

Terminarz spotkań polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji

1. kolejka (2 października)

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans - godz. 18:45

Lech Poznań - Rapid Wiedeń - godz. 18:45

Legia Warszawa - Samsunspor - godz. 21:00

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova - godz. 21:00

2. kolejka (23 października)

Szachtar Donieck - Legia Warszawa - godz. 18:45, mecz odbędzie się w Krakowie

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok - godz. 18:45

Lincoln Red Imps - Lech Poznań - godz. 21:00

Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa - godz. 21:00

3. kolejka (6 listopada)

Sparta Praga - Raków Częstochowa - godz. 18:45

NK Celje - Legia Warszawa - godz. 18:45

Skendija Tetovo - Jagiellonia Białystok - godz. 21:00

Rayo Vallecano - Lech Poznań - godz. 21:00

4. kolejka (27 listopada)

Lech Poznań - Lausanne-Sport - godz. 18:45

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń - godz. 18:45

Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio - godz. 21:00

Legia Warszawa - Sparta Praga - godz. 21:00

5. kolejka (11 grudnia)

Noah Erewan - Legia Warszawa - godz. 18:45

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano - godz. 18:45

Lech Poznań - FSV Mainz - godz. 21:00

Raków Częstochowa - HSK Zrinjski - godz. 21:00

6. kolejka (18 grudnia)

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok - godz. 21:00

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps - godz. 21:00

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa - godz. 21:00

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań - godz. 21:00

Istotną informacją dla polskich kibiców są również terminy domowych spotkań ukraińskich klubów, które w tym sezonie swoje spotkania w europejskich pucharach rozgrywają w naszym kraju.

Szachtar Donieck, którego bazą jest Stadion Miejski w Krakowie, oprócz starcia z Legią w stolicy Małopolski zmierzy się również z Breidablikiem (6 listopada, godz. 18:45) oraz HNK Rijeka (18 grudnia, godz. 21:00). Dynamo Kijów w Lublinie zagra z Crystal Palace (2 października, godz. 18:45), HSK Zrinjski (6 listopada, godz. 21:00) i Noah Erewan (18 grudnia, godz. 21:00).

Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Legia Warszawa - Hibernian Beata Zawadzka East News

Mecz Lecha Poznań z KRC Genk Monika Wantoła INTERIA.PL

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News