Klub Polaka uratował się od katastrofy. Błysk Szymańskiego i spory niedosyt

Olympiakos bowiem w poprzedniej fazie LKE dokonał niebywałego wręcz powrotu i po przegraniu w pierwszym meczu z Maccabi Tel Awiw 1:4 w rewanżu zatriumfował on... 6:1. Fenerbahce z kolei, idąc na zwarcie z turecką federacją, odpuściło sobie mecz o krajowy superpuchar z Galatasaray. Drużyna po prostu oddała koniec końców starcie walkowerem z pomocą... juniorów po to, by lepiej przygotować się do europejskich zmagań.