Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klęska Legii w Lidze Konferencji, jest reakcja Papszuna. Nawet się nie zawahał

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Nie kończą się problemy Legii Warszawa. Były kłopoty ze sprowadzeniem na stanowisko trenera Marka Papszuna, a do tego drużyna fatalnie spisuje się na boisku. W czwartek zawiodła kolejny raz i przegrała w Lidze Konferencji 1:2 z Noah, przez co nie ma już szans na awans do fazy play-off. Taki obrót spraw nie umknął właśnie 51-latkowki, który w rozmowie z Polsatem Sport wprost przyznał, co o tym uważa.

Trener w niebieskiej kurtce z logo klubu piłkarskiego oraz czapce zimowej, obok dwóch piłkarzy w zielonych strojach drużyny Legia Warszawa na boisku ze zmartwionymi minami i rękami wspartymi na biodrach.
Marek Papszun i piłkarze Legii WarszawaPRZEMYSLAW NIJAKOWSKI/NEWSPIX.PL/ PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Fatalnie w ostatnim czasie spisuje się Legia Warszawa. Ekipa prowadzona jest aktualnie przez Inakiego Astiza, który przejął ją z rąk zwolnionego Edwarda Iordanescu. Hiszpan jednak zupełnie sobie nie radzi i od czasu debiutu (2 listopada, mecz z Widzewem Łódź) nie wygrał jeszcze ani jednego oficjalnego starcia. Takie wyniki spowodowały, że "Wojskowi" znaleźli się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy, a także bardzo utrudnili sobie sytuację w Lidze Konferencji.

Do przełamania mogło dojść w czwartek w Erywaniu, gdzie Legię podjął tamtejszy Noah. Była to rywalizacja w ramach 5. kolejki fazy ligowej europejskich rozgrywek. Pewne było, że jeśli Legia chce marzyć o grze w Europie, to musi wygrać. Tak się jednak nie stało, 2:1 lepsi okazali się gospodarze. To oznacza, że Legia jest już pozbawiona szans na 24. miejsce, ostatnie premiowane fazą play-off.

Nie jest tajemnicą, że niebawem w zespole ze stolicy dojdzie do poważnych zmian. Kwestią czasu jest przyjście na stanowisko trenera Marka Papszuna, obecnego opiekuna Rakowa Częstochowa. Jego zespół mimo klarownych doniesień medialnych ws. przyszłości radzi sobie o niebo lepiej.

Zobacz również:

Marek Papszun
Liga Konferencji

Tyle UEFA musi zapłacić Rakowowi, w głowie się nie mieści. Powód jest jasny

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    W czwartek pokonał na własnym obiekcie Zrinjski Mostar 1:0 i zameldował się na 3. miejscu fazy ligowej Ligi Konferencji. Co ciekawe, Papszun niedługo po ostatnim gwizdku zabrał głos ws. sytuacji Legii w europejskich pucharach.

    Tak Papszun zareagował na wynik Legii, jaśniej się nie dało

    Trener Rakowa zapytany, czy taki obrót spraw go szokuje, odpowiada jasno. Co więcej, wskazuje, że odpadnięcie Legii na tak wczesnym etapie Ligi Konferencji jest sporą niespodzianką. Oznacza to, że w grze dalej pozostają jedynie trzy z czterech polskich klubów.

    To mnie nie szokuje, bo w futbolu trudno o zszokowanie. Nie takie rzeczy się zdarzały. Rapid Wiedeń chyba nie ma żadnego punktu, a kto by się tego spodziewał przed startem tych rozgrywek. Na pewno to jest duża niespodzianka, martwiąca polską piłkę, bo była szansa, że cztery zespoły będą grały wiosną
    mówił dla Polsatu Sport.

    - Jeżeli Legia już nie ma szans, to pozostają w grze tylko trzy. Nie wiem, jak jest z Jagiellonią i Lechem, ale my będziemy na pewno w tych rozgrywkach wiosną występowali - dodał.

    Następny mecz Raków Częstochowa rozegra w niedzielę 14 grudnia. Będzie to zaległe starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin (godz. 14:45). Kilka dni później na Cyprze zmierzy się z Omonią Nikozja. Wiele wskazuje, że to właśnie ten mecz będzie ostatnim dla Marka Papszuna w roli szkoleniowca zespołu spod Jasnej Góry.

    Legia natomiast w niedzielę podobnie, jak Raków zagra zaległy mecz z Piastem Gliwice (godz. 20:15). Na zakończenie swojej przygody w Lidze Konferencji zagra z Lincoln Red Imps (czwartek, godz. 21:00).

    Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Liga Konferencji

    Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05. Skrót meczu. [WIDEO]

    Marek Papszun
    Marek PapszunArt ServicePAP
    Mężczyzna w okularach i sportowej kurtce z inicjałami MP stoi na tle stadionu piłkarskiego, w tle puste trybuny i niewyraźne sylwetki ludzi.
    Marek Papszun już niebawem pożegna się z Rakowem CzęstochowaWaldemar DeskaPAP
    Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
    Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja