Kiedy następny mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji? O której gra z Austrią?

Lech Poznań do ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy może być uwikłany w walkę o awans do fazy pucharowej. Przed piątą kolejką "Kolejorz" ma wszystko w swoich rękach. Jeśli mistrz Polski pokona w najbliższym meczu Austrię Wiedeń, a Villarreal upora się z Hapoelem Beer Szewa, to z kolei Lech będzie pewny gry w fazie pucharowej LKE jeszcze przed ostatnią serią gier.

Kiedy następny mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji? O której godzinie spotkanie Austria - Lech?

Lech Poznań zmagania w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy 2022/23 rozpoczął od wyjazdowej porażki z Villarrealem 3-4. Potem było zdecydowanie lepiej, gdyż "Kolejorz" nie zaznał goryczy porażki w trzech kolejnych spotkaniach. Lech pokonał u siebie Austrię Wiedeń 4-1 oraz zanotował dwa remisy z Hapoelem Beer Szewa (0-0 u siebie i 1-1 na wyjeździe). Tym samym Lech z 5 punktami na koncie plasuje się na drugim miejscu w tabeli grupy C Ligi Konferencji Europy.

W grupie C pewny awansu do fazy pucharowej jest z pierwszego miejsca Villarreal, który uzyskał komplet 12 punktów. Ze wszystkich drużyn w LKE tylko West Ham Łukasza Fabiańskiego może pochwalić się takim osiągnięciem. Lech Poznań wyprzedza w swojej grupie Hapoel Beer Szewa (3 pkt) oraz Austrię Wiedeń (1 pkt). Teoretycznie przed piątą kolejkę fazy grupowej Ligi Konferencji Europy wszystkie te drużyny mają jeszcze szansę na awans do kolejnej fazy zmagań.

Lech Poznań zagra na wyjeździe z Austrią Wiedeń w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy w czwartek 27 października. Początek meczu Austria - Lech o godzinie 18.45. Arbitrem w tym spotkaniu będzie 36-letni Anglik Darren England. Liga Konferencji Europy powraca po dwóch tygodniach przerwy. Tydzień temu, w środku tygodnia zarówno Lech, jak i Austria rywalizowały Pucharze kraju. Lech odpadł wówczas w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski po domowej porażce ze Śląskiem Wrocław 1-3, a Austria także pożegnała się z rozgrywkami we własnym kraju po porażce 1-3 z zespołem Wiener 1-3 w 1/8 finału.

Gdzie obejrzeć mecz Lecha Poznań z Austrią Wiedeń w czwartek w telewizji i Internecie? (transmisja)

Transmisja meczu Austria Wiedeń - Lech Poznań nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Mecz Lecha z Austrią można obejrzeć w Internecie na platformie Viaplay. Rywalizację Austria - Lech można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik pojedynku Austria - Lech na sport.interia.pl.