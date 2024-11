Kibice Legii uderzyli w Łukaszenkę, Białorusini się dołączyli. Mocne słowa pod adresem dyktatora

Legia Warszawa jest ostatnio w naprawdę dobrej formie - ekipa z Łazienkowskiej odnotowała bowiem trzy zwycięstwa z rzędu w PKO BP Ekstraklasie , pokonując kolejno Lechię Gdańsk, GKS Katowice oraz Widzew Łódź, a do tego dorzuciła również triumf w Pucharze Polski nad Miedzią Legnica.

Liga Konferencji. Ależ atmosfera przy Łazienkowskiej. Polscy i białoruscy kibice wspólnie przeciwko dyktatorowi Łukaszence

"Śmierć dla Łukaszenki i jego pomagierów za niszczenie grobów polskich bohaterów" - napisano na jednym z transparentów. "Wolność Polakom prześladowanym przez Łukaszenkę" - głosił inny. To nie był koniec "uprzejmości" - pojawiło się więcej haseł, również w przyśpiewkach, natomiast nie nadają się one do cytowania w mediach.