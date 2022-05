Kibic Romy kłócił się z fanami Leicester. Szybko tego pożałował

Paweł Czechowski Liga Konferencji

Przesyłanie wzajemnych "uprzejmości" między fanami dwóch rywalizujących ze sobą piłkarskich drużyn jest bez wątpienia częścią futbolu - trzeba jednak pamiętać, by we wszystkim zachować umiar. Pewien kibic AS Roma chciał dokuczyć fanom Leicester w momencie, gdy prowadził skuter. Zapomniał jednak sprawdzać, co dzieje się wokół niego i... szybko wszystkiego pożałował. Materiał z tego zdarzenia stał się hitem sieci, zwłaszcza w brytyjskich mediach.

Zdjęcie Jeden z kibiców AS Roma przez nieuwagę zderzył się z samochodem / Imago Sport and News/East News / Twitter SportBible / East News