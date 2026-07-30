Katowice w ekstazie. Magiczne trzy minuty, gol z nożyc. Jest awans w el. Ligi Konferencji

Po "czarnej środzie", na którą złożyły się porażka Lecha Poznań z duńskim Aarhus i przegrany remis Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów, w czwartek do gry przystąpił GKS. Wcześniej popis dał Raków Częstochowa, wygrywając 4:0 z Vallettą na Malcie.

Katowiczanie marzyli o odrobieniu start z pierwszego meczu przeciwko Zilinie w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W Słowacji drużynaRafała Góraka przegrała 1:2. Teraz na własnym obiekcie walczyła, aby zameldować się w trzeciej rundzie. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20:30. Przed rewanżem GKS poległ w Krakowie 1:2 z Wisłą na start rozgrywek Ekstraklasy.

Oto wynik rewanżowego meczu GKS Katowice - MSK Żilina

Od pierwszych minut spotkanie w Katowicach było bardzo otwarte. Już w trzeciej minucie goście wypracowali świetną okazję do objęcia prowadzenia. Wsteczne podanie w pole karny GKS-u otrzymał Kristian Bari, który uderzył fatalnie, na odchyleniu. Futbolówka poszybowała wysoko nad poprzeczką.

Słowacki zespół często przebywał na połowie przeciwnika. Kreował kolejne szanse szybkimi, odważnymi podaniami do przodu. Nie oznacza to jednak, że ekipa ze Śląska nie przejmowała inicjatywy. W okolicach 13. minuty gospodarze przeprowadzili istny szturm na bramkę rywali. Po strzale z główki Adama Zrelaka piłka odbiła się od słupka. GKS w kilkadziesiąt sekund miał co najmniej kilka możliwości na trafienie do siatki, jednak na tablicy wyników nadal utrzymywał się bezbramkowy remis.

Chwilę później sam na sam z Kobylakiem znalazł się Marko Roginić. Napastnik Żiliny próbował płaskiego strzału na bliższy słupek, ale pomylił się o dobrych kilkadziesiąt centymetrów. Tak czy inaczej była to kolejna świetna okazja dla gości, a zarazem kolejne ostrzeżenie dla przedstawiciela Ekstraklasy. Po trzydziestu minutach Słowacy cofnęli się we własną szesnastkę. Wtedy drużyna Góraka operowała piłką w okolicach 30. metra od bramki. W środku pola dobrze spisywali się Nowak i Wolski. Do przerwy nie oglądaliśmy żadnych goli.

Druga połowa dla GKS-u nie mogła zacząć się lepiej. Wspomniany Bartosz Nowak popisał się kapitalnym dośrodkowaniem, wprost na głowę Zrelaka, który sfinalizował akcję strzałem głowy. Było 1:0, a w dwumeczu 2:2. W ten sposób Katowiczanie odrobili straty.

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Niestety nie cieszyli się zbyt długo, ponieważ niecałe dziesięć minut później Żilina doprowadziła do remisu. Na listę strzelców wpisał sięFrantisek Kosa. 20-latek zaraz po przyjęciu kropnął płasko w ten sposób, że Gabriel Kobylak nawet nie drgnął. Odległość nie była duża.

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Taki rezultat dawał słowackiemu klubowi awans do przedostatniej rundy eliminacji. Ale przed 80. minutą gospodarze zdobyli drugą bramkę! Rzut wolny wykonywał Nowak, który znów zanotował asystę. Tym razem z główki sprytnie przymierzył Mateusz Wdowiak. Wynik 3:3 w dwumeczu równał się z dogrywką.

Ale taki scenariusz nie interesował ekipy z Katowic! Trzy minuty po bramce Wdowiaka do siatki - strzelając z nożyc - trafił Ilja Szkurin (asysta Bartosza Wolskiego). Nagle wszystko zmieniło się o 180 stopni. To przedstawiciel Ekstraklasy miał w garści upragniony wynik i premię do trzeciego etapu kwalifikacji. Kibice zgromadzeni na trybunach nie potrafili okiełznać euforii. I nic dziwnego. Warto zaznaczyć, że bohaterowie gospodarzy - Szkurin i Wdowiak - weszli z ławki rezerwowych. Prawdziwy majstersztyk Rafała Góraka, trenera, który prowadzi ten zespół od 2019 roku.

Ostatecznie GKS wygrał 3:1, a dwumeczu triumfował 4:3. To historyczny mecz śląskiego klubu, który w trzeciej rundzie zmierzy się z izraelskim Hapoelem Tel Awiw.

Statystyki meczu GKS Katowice 3 - 1 Zilina Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 21 11 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 11 4 Strzały zablokowane 4 3 Ataki 79 66

GKS Katowice Michal Chwieduk/Arena Akcji/ArenaAkcji Newspix.pl

GKS Katowice WOLNY KAMIL Newspix.pl





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