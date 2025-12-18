Inaki Astiz miał gasić pożar po Edwardzie Iordanescu. Rumuński trener punktował ze średnią 1,63 na mecz, ale to było zdecydowanie poniżej oczekiwań. W tej sytuacji drogi Legii i szkoleniowca rozeszły się, a pomocą na trudne czasy miał być właśnie Astiz.

Hiszpan cztery lata temu dołączył do sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu i wydawało się, że ma wiele, by czekać na swój moment i w końcu pomóc klubowi. W CV miał ciekawą przeszłość piłkarską, do tego szacunek w klubie i wśród kibiców, a także chęć, by piąć się w karierze trenerskiej. Jego pierwszy poważny test wypadł jednak bardzo blado.

Astiz miał być trenerem na przeczekanie, bo w przy Łazienkowskiej liczono, że szybciej uda się ściągnąć z Rakowa Częstochowa Marka Papszuna. Sprawa jednak się przeciąga, więc Legia pod wodzą Hiszpana zagrała już dziewięć meczów, ale ich bilans jest fatalny - trzy remisy, sześć porażek i żadnego zwycięstwa. Średnia punktowa: 0,33 na mecz.

Po wywiadach wydaje mi się, że Astiz raczej nie ma siły przebicia. Swoją drogą - był już asystentem w Legii u kilku trenerów, ale chyba nie jest do końca przygotowany do roli pierwszego szkoleniowca – podkreślał w rozmowie z Interią Sylwester Czereszewski, były zawodnik Legii.

Astiz: - Ostatnie tygodnie to nie był dla mnie łatwy czas, ale nie było żadnych rozmów w sprawie mojej przyszłości. Skupiamy się tylko na meczu, potem będziemy rozmawiać.

Dziś rywalem Legii będzie Lincoln i najprawdopodobniej będzie to też ostatnia szansa dla Astiza, by w końcu poprowadzić drużynę do zwycięstwa. Wbrew pozorom zadanie łatwe jednak nie będzie, bo gibraltarczycy wciąż mają szansę na awans, podczas gdy Legia już ją straciła.

- Nie można mówić, że gramy o nic, choć wiemy, że nie możemy już awansować. Wygrana jest jednak ważna dla ludzi z klubu i dla mnie. Będziemy zaangażowani, tego nie może zabraknąć. Jak nie damy z siebie 100 proc. i nie będziemy skoncentrowani, to zaczniemy się wzajemnie wkurzać, a tego nie chcę - podkreśla Astiz.

Kto i o której gra dziś w Lidze Konferencji?

Dziś mecze Legia Warszawa - Lincoln, AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja - Raków Częstochowa oraz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Wszystkie spotkania o godz. 21, transmisje w kanałach sportowych Polsatu.

