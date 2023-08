Katastrofa Lecha Poznań, kompromitacja w Trnawie. Co się stało z tym zespołem?

Tego nikt w Poznaniu się nie spodziewał. Przed tygodniem Lech demolował przez prawie cały mecz Spartaka Trnawa, ale przez błąd w samej końcówce wygrał 2:1. Miał jednak zaliczkę, dzisiaj musiał jej tylko bronić. Ale nie obronił, popełniał kompromitujące błędy w defensywie, trzy razy został za to skarcony. Spartak wygrał to spotkanie 3:1 i to on zagra o fazę grupową z Dnipro-1. I to zagra oba spotkania w swoim kraju, bo Ukraińcy będą gospodarzem w Koszycach.