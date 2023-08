Duże emocje napastnika Austrii Wiedeń po dublecie przeciwko Legii Warszawa

Ogromnych emocji po meczu nie krył z kolei Husković, który niedawno wrócił do gry po długiej przerwie. W październiku zeszłego roku przeżył ciężki wypadek samochodowy, a jego skutki były na tyle poważne, że młody Austriak musiał zostać wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej . Przed tym sezonem wrócił do treningów, zdążył strzelić gola w meczu wstępnej rundy Pucharu Austrii, ale prawdziwe przełamanie poczuł dopiero po trafieniu przeciwko Legii.

Austriackie media zauważają natomiast, że choć Austria osiągnęła znakomity wynik, to gol Muciego z końcówki musi działać jako pewne ostrzeżenie. "Austria stworzyła dobrą pozycję wyjściową do awansu do barażu Ligi Konferencji.Dzięki dubletowi Muharema Huskovica Austria ma wszystkie atuty w rewanżu w najbliższy czwartek w Wiedniu. Muci swoją główką daje Polakom więcej nadziei, mimo to Austria ma duże szanse na wygranie trzeciego pojedynku z Legią po 2004 i 2006 roku - czytamy na portalu "Sport.orf".