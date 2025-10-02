Kapitalne wieści po meczach polskich klubów w LK. Jest awans w rankingu UEFA

W poprzednim sezonie drużyny Ekstraklasy świetnie poradziły sobie w Lidze Konferencji. Legia oraz Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału, dzięki czemu na konto Ekstraklasy wpłynęły arcyważne punkty do krajowego rankingu UEFA.

Tym sposobem w sezonie 20026/2027 Polska w eliminacjach europejskich pucharów wystawi łącznie aż pięć klubów. Dwa z nich będą biły się o Ligę Mistrzów. W obecnej kampanii nasi przedstawiciele także mogą dołożyć kolejne oczka dla wspólnego dobra.

Polskie kluby walczyły w Lidze Konferencji. Oto wyniki i sytuacja w rankingu UEFA

W czwartek rozpoczęły się rozgrywki fazy Ligowej Ligi Konferencji, w której znalazły się aż cztery polskie zespoły. Tego dnia od godz. 18:45 oglądaliśmy spotkania Jagiellonii Białystok z maltańskimi Hamrun Spartans oraz Lecha Poznań z austriackim Rapidem Wiedeń. Drużyna Adriana Siemieńca wymęczyła zwycięstwo 1:0, natomiast mistrzowie Polski rozbili rywali aż 4:1.

Przed rozpoczęciem tych meczów Polska zajmowała 14. miejsce w rankingu UEFA, mając na koncie 35,875 punktu. Dwie wygrane sprawiły, że na naszym koncie pojawiło się jedno dodatkowe oczko. Sytuacja po pierwszej serii czwartkowych starć w LKE prezentowała się następująco:

10. Czechy 41,100 (+0,4)

11. Grecja 38,312 (0)

12. Norwegia 37,587 (+0,4)

13. Polska 36,875 (+1)

14. Dania 35,981

15. Austria 31,850 (0)

Następnie - o godz. 21:00 - przyszedł czas na spotkania Legii Warszawa z tureckim Samsunsporem i Rakowa Częstochowa z rumuńską Universitateą Craiova. Do wyprzedzenia Norwegów w rankingu potrzebowaliśmy co najmniej jednej wygranej i remisu. Zespół Marka Papszuna zwyciężył 2:0, dając do rankingu kolejne 0,5 punktu. Zawiedli "Wojskowi", którzy polegli 0:1. W tej sytuacji ranking UEFA po pierwszej kolejce Ligi Konferencji z udziałem ekip z Ekstraklasy wygląda tak:

10. Czechy 41,500

11. Grecja 38,312

12. Norwegia 37,587

13. Polska 37,375 (+1,5)

14. Dania 36,481

15. Austria 32,250

Największym marzeniem jest awans na 10. lokatę, która gwarantuje bezpośredni awans mistrza kraju do głównej fazy Champions League.

