Kapitalne wieści po meczach polskich klubów w LK. Jest awans w rankingu UEFA
Polskie drużyny rozpoczęły zmagania w Lidze Konferencji! Obecnie w tych rozgrywkach mamy aż czterech przedstawicieli Ekstraklasy. Na pierwszy ogień poszły starcia z udziałem Jagiellonii i Lecha. Obie ekipy wykonały swoje zadanie, odnosząc zwycięstwa. Następnie przyszedł czas na Legię i Raków. Wyniki czwartkowych meczów sprawiły, że Polska zanotowała upragniony awans w krajowym rankingu UEFA, wyprzedzając Danię.
W poprzednim sezonie drużyny Ekstraklasy świetnie poradziły sobie w Lidze Konferencji. Legia oraz Jagiellonia dotarły do ćwierćfinału, dzięki czemu na konto Ekstraklasy wpłynęły arcyważne punkty do krajowego rankingu UEFA.
Tym sposobem w sezonie 20026/2027 Polska w eliminacjach europejskich pucharów wystawi łącznie aż pięć klubów. Dwa z nich będą biły się o Ligę Mistrzów. W obecnej kampanii nasi przedstawiciele także mogą dołożyć kolejne oczka dla wspólnego dobra.
Polskie kluby walczyły w Lidze Konferencji. Oto wyniki i sytuacja w rankingu UEFA
W czwartek rozpoczęły się rozgrywki fazy Ligowej Ligi Konferencji, w której znalazły się aż cztery polskie zespoły. Tego dnia od godz. 18:45 oglądaliśmy spotkania Jagiellonii Białystok z maltańskimi Hamrun Spartans oraz Lecha Poznań z austriackim Rapidem Wiedeń. Drużyna Adriana Siemieńca wymęczyła zwycięstwo 1:0, natomiast mistrzowie Polski rozbili rywali aż 4:1.
Przed rozpoczęciem tych meczów Polska zajmowała 14. miejsce w rankingu UEFA, mając na koncie 35,875 punktu. Dwie wygrane sprawiły, że na naszym koncie pojawiło się jedno dodatkowe oczko. Sytuacja po pierwszej serii czwartkowych starć w LKE prezentowała się następująco:
- 10. Czechy 41,100 (+0,4)
- 11. Grecja 38,312 (0)
- 12. Norwegia 37,587 (+0,4)
- 13. Polska 36,875 (+1)
- 14. Dania 35,981
- 15. Austria 31,850 (0)
Następnie - o godz. 21:00 - przyszedł czas na spotkania Legii Warszawa z tureckim Samsunsporem i Rakowa Częstochowa z rumuńską Universitateą Craiova. Do wyprzedzenia Norwegów w rankingu potrzebowaliśmy co najmniej jednej wygranej i remisu. Zespół Marka Papszuna zwyciężył 2:0, dając do rankingu kolejne 0,5 punktu. Zawiedli "Wojskowi", którzy polegli 0:1. W tej sytuacji ranking UEFA po pierwszej kolejce Ligi Konferencji z udziałem ekip z Ekstraklasy wygląda tak:
- 10. Czechy 41,500
- 11. Grecja 38,312
- 12. Norwegia 37,587
- 13. Polska 37,375 (+1,5)
- 14. Dania 36,481
- 15. Austria 32,250
Największym marzeniem jest awans na 10. lokatę, która gwarantuje bezpośredni awans mistrza kraju do głównej fazy Champions League.