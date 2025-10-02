Kapitalna seria polskich drużyn. Zaczynają walkę o Ligę Mistrzów

W poprzednim sezonie Legia oraz Jagiellonia dotarły do ćwierćfinałów Ligi Konferencji. Mozolnie zbierały kolejne punkty przyznawane za zwycięstwa oraz remisy i dzięki temu polska piłka pięła się w rankingu krajowym UEFA.

Ostatecznie sezon skończyła na 14. miejscu i dzięki temu w rozgrywkach 20026/2027 Polska w eliminacjach europejskich pucharów będzie miała pięć zespołów (a nie cztery), z tego dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów (a nie jeden).

Po fazie eliminacyjnej obecnych rozgrywek polskie kluby znajdują się na 14. miejscu, które za dwa lata dałoby mistrzowi Polski start w eliminacjach Ligi Mistrzów od czwartej rundy. A gdyby udało się awansować na 12. pozycję, to mielibyśmy już dwa zespoły w eliminacjach do Ligi Europy, z czego jeden grający od ostatniej rundy. Marzeniem jest jednak 10. miejsce w rankingu, które dałoby mistrzowi Polski fazę ligową Ligi Mistrzów bez eliminacji.

Jednak awans o każdą pozycję będzie trudny, a przed Polakami są Duńczycy, Norwegowie i Grecy, a 10. miejsce zajmują Czesi, którzy obecnie mają blisko pięć punktów rankingowych więcej od naszych drużyn.

Dziś mecze Polaków w Lidze Konferencji

Tym razem Polacy atakują jednak fazę ligową Ligi Konferencji aż czterema zespołami i już dziś mają sporą szansę na zdobycie punktów do rankingu.

Najłatwiejsze zadanie ma Jagiellonia Białystok, która podejmuje maltański Hamrun (godz. 18:45). Także Raków jest faworytem spotkania z rumuńskim Universitatea Craiova (godz. 21), ale znacznie trudniejsze zadania czekają Lecha Poznań, który podejmuje Austrię Wiedeń (godz. 18:45) oraz Legię Warszawa, która gra u siebie z tureckim Samsunsporem (godz. 21).

Wszystkie mecze polskich drużyn można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

