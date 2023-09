"Będziemy się cieszyć meczami w Europie. Chcemy mierzyć się z drużynami lepszymi od nas, bo tylko w ten sposób możemy się rozwijać. Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas ta droga" - powiedział Josue dziennikarzom po spotkaniu, które zakończyło się niemal o północy z czwartku na piątek.

Jak wskazał, awans jest istotny nie tylko dla Legii i jej kibiców. "Jest ważne dla całej Polski, by mieć drużyny w Europie. Dlatego chcę też pogratulować Rakowowi Częstochowa. Nie udało się awansować do Ligi Mistrzów, choć na to zasługiwał, ale zagra w Lidze Europy i to bardzo pozytywne dla polskiej piłki" - dodał.

Oba spotkania z ekipą z Herning zakończyły się remisami - 3:3 w Danii i 1:1 w Warszawie, gdzie rozstrzygnięcia nie przyniosła też dogrywka. W poprzedniej rundzie w ostatniej chwili udało się jej uniknąć legionistom w rywalizacji z Austrią Wiedeń.

Josue: "Kiedy masz Kacpra Tobiasza, jest łatwiej"

"Choć to ciągle początek sezonu, to za nami już szalona droga do fazy grupowej. A niewielu w nas wierzyło. Myślę jednak, że pokazaliśmy fantastyczną mentalność w tych eliminacjach. Awansowaliśmy po dwumeczu z mocną drużyną, do tego po dwóch remisach. Mogliśmy wcześniej zamknąć ten mecz, ale potoczyło się tak, jak się potoczył. Wygraliśmy dopiero w rzutach karnych, duża w tym zasługa Kacpra Tobiasza. Kiedy masz takiego bramkarza, jest łatwiej" - nadmienił Portugalczyk.

Josue przyznał, że drużyna wielką energię czerpała od kibiców, którzy stworzyli świetną atmosferę.

"Wiedzieliśmy, że rywale będą mieć ciężko na naszym stadionie i mieliśmy rację. Gra przy pełnym stadionie, przy fantastycznym dopingu to coś niesamowitego. Czerpaliśmy z trybun wielką energię, to było wielkie przeżycie. Presja? Presja to była dwa lata temu, jak nie potrafiliśmy wygrać meczu. Taka presja jak z Midtjylland jest czymś pozytywnym, każdy piłkarz chciałby ją odczuwać" - podsumował.

W piątek o 13:00 legioniści poznają rywali w fazie grupowej LK. W niedzielę czeka ich natomiast kolejne spotkanie w ekstraklasie - z Widzewem Łódź. (PAP)

