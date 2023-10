Josue i Pankov wydali oświadczenia odnośnie zatrzymania w Alkmaar

Obaj piłkarze stołecznego klubu zostali zatrzymani w nocy przez holenderską policję po meczu Ligi Konferencji z AZ Alkmaar . Spędzili wiele godzin na jednym z posterunków policji . Nad sytuacją zawodników czuwali lokalny prawnik współpracujący z Legią i Piotr Miękus z klubu oraz kierownik zespołu Konrad Paśniewski . Po złożeniu zeznań zostali wypuszczeni na wolność i w piątek dotarli do Polski.

Po zakończonym późnym wieczorem w czwartek meczu w Alkmaar, przegranym przez warszawski zespół 0-1 , na terenie obiektu klubowego doszło do przepychanek, naruszono nietykalność cielesną kilku członków polskiej ekipy. Portugalczyk Josue i Serb Radovan Pankov zostali przez holenderską policję wyprowadzeni z autokaru i przewiezieni na komisariat.

Polska ekipa bez zatrzymanych piłkarzy wróciła w piątkowe południe do Warszawy.

Legia Warszawa. Josue zabrał głos po skandalu w Alkmaar

W sobotę do sprawy odniósł się Portugalczyk w mediach społecznościowych.

Nadal nie mogę zrozumieć, co wydarzyło się w Alkmaar. Grałem w wielu krajach, w wielu klubach i nigdy nie spotkałem się z takim traktowaniem ze strony bezpieczeństwa i policji. Ich agresja i prowokacje były niewyobrażalne i niedopuszczalne

W przypadku Pankova mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej jednego z ochroniarzy. Obrońca Legii miał usłyszeć zarzut o naruszeniu nietykalności cielesnej.

"Chciałbym podziękować wszystkim legionistom, ludziom wewnątrz klubu oraz naszemu odważnemu i dumnemu właścicielowi i prezesowi Dariuszowi Mioduskiemu. Teraz jeszcze bardziej cieszę się, że wybrałem ten klub, ponieważ promuje on te same wartości, które wyznaję: honor, godność, dumę, rodzinę " - stwierdził Serb.

"Szczególne podziękowania składam Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, który stanął za nami i pokazał, że jest człowiekiem odważnym, honorowym i życzliwym, a także Polakom, którzy z powodzeniem prezentują się w świecie. Do wczoraj miałem jeden dom, którym była Serbia, ale od dziś za swój drugi dom uważam Warszawę i Polskę . Ja i moja rodzina nigdy tego nie zapomnimy" - zakończył.

Legia Warszawa. UEFA wszczęło śledztwo w sprawie zajścia w Alkmaar

Do sprawy wcześniej odniósł się właściciel Legii.

"To co się stało jest dla mnie absolutnym skandalem. Przez wiele lat jeżdżę na mecze od Kazachstanu po Portugalię i widziałem kilka sytuacji, np. gdy autobus z naszą drużyną był atakowany przez kibiców rywali, ale nigdy nie widziałem, żeby drużyna i członkowie sztabu, zarządu, byli atakowani przez ochronę i policję. To precedens na skalę światową" - ocenił Mioduski na specjalnej zwołanej konferencji po powrocie z Holandii.