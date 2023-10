Jest komunikat miasta Alkmaar, ostra reakcja. "Potępiamy zachowanie Legii"

Po zakończeniu spotkania piłkarze i inni przedstawiciele Legii zostali zatrzymani na stadionie - niedługo potem siły wobec nich użyli obecni na miejscu funkcjonariusze policji, a prezes klubu Dariusz Mioduski miał otrzymać m.in. cios w twarz, co potwierdził chociażby w swojej późniejszej rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem .

Innym istotnym faktem jest to, że "Legioniści" wrócili do Polski w niepełnym składzie - policjanci zatrzymali bowiem Josue oraz Radovana Pankova, rzekomo z powodu ich udziału w bójce z jednym z ochroniarzy. Swoje spojrzenia na sprawę przedstawił potem sam Mioduski oraz rzecznik drużyny Bartosz Zasławski . Doczekaliśmy się też obszernego, oficjalnego oświadczenia miasta Alkmaar .

AZ Alkmaar wydało oświadczenie. Wszelką winą za zajścia w Holandii obciąża Legię Warszawa

Policja, prokuratura, gmina i AZ zdecydowanie potępiają wczorajsze zachowanie Legii Warszawa. Naruszone zostały zawarte wcześniej porozumienia, doszło także do nieodpowiedniego zachowania kibiców i zawodników klubu. Zdarzenia zostaną zbadane, dochodzenie się rozpoczęło

Tekst został w ogólnym rozrachunku podzielony na trzy części. W pierwszej zarzuca się kibicom Legii , że ci złamali ustalone wcześniej protokoły bezpieczeństwa. W ich myśli mieli oni najpierw dotrzeć do Hagi, by tam, na stadionie zaprzyjaźnionego ADO, uzyskać wejściówki na spotkanie w Ligi Konferencji .

W drugiej części komunikatu czytamy z kolei, że przed pierwszym gwizdkiem kibice Legii mieli "szturmować bramę do sektora gości". "Niestety jednostka mobilna nie była w stanie temu zapobiec ze względu na intensywną przemoc stosowaną wobec stewardów i policji" - podkreślono. W zdarzeniach tych dwóch policjantów miało otrzymać lekkiej obrażenia, jeden zaś stracił przytomność i nie mógł kontynuować pracy.

~ dodał do tego Hamit Karakus, szef jednostki policji w Holandii Północnej.

Josue i Pankov zatrzymani przez policję. AZ Alkmaar oskarża o agresję wielu przedstawicieli Legii

Na sam koniec zaś padły słowa dotyczące zdarzeń, które doprowadziły do zatrzymania Josue i Pankova. "Autokar zawodników Legii nie mógł odjechać z parkingu, gdyż kibice zespołu cały czas opuszczali stadion - to dlatego piłkarze byli przetrzymywani pod obiektem, także dla własnego bezpieczeństwa. Wielu futbolistów i działaczy najwyraźniej nie zgodziło się na to i użyło przemocy".