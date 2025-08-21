Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jedna bramka zaważyła w meczu Rakowa. Wielki niedosyt w Częstochowie

Michał Chmielewski

Raków Częstochowa zrobił pierwszy krok, który może okazać się kluczowy w kontekście awansu do głównej fazy Ligi Konferencji. Drużyna Marka Papszuna w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji na własnym stadionie pokonała Ardę Kyrdżali 1:0. Pierwszą bramkę w zespole "Medalików" strzelił Tomasz Pieńko, czyli nowy nabytek Rakowa, na którego wydano fortunę. Mimo to gospodarze mogą czuć niedosyt.

Raków - Arda
Raków - ArdaLUKASZ JURGA/ARENA AKCJINewspix.pl

Raków Częstochowa eliminacje do Ligi Konferencji rozpoczął od starcia z MSK Żilina. Przedstawiciel Ekstraklasy nie dał rywalowi ze Słowacji żadnych szans, w dwumeczu triumfował 6:1. Następnym rywalem ekipy Papszuna było Maccabi Hajfa.

Mimo porażki 0:1 w pierwszym spotkaniu u siebie na wyjeździe Raków odrobił straty (2:0) i awansował do ostatniego etapu kwalifikacji. Niestety po meczach z Maccabi dużo więcej mówiło się o banerach, które pojawiały się na stadionach w Częstochowie i węgierskim Debreczynie, niż o samej rywalizacji na murawie.

Zwycięstwo Rakowa w Częstochowie. "Medaliki" o krok od Ligi Konferencji

W czwartej rundzie eliminacji Raków trafił na bułgarską Ardę Kyrdżali. Pierwsze starcie odbyło się w Częstochowie, w czwartkowy wieczór 21 sierpnia. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami, co pokazywali od samego początku spotkania. Co ciekawe, po pierwszej połowie to rywale dłużej utrzymywali się przy piłce, dokładnie przez 52 proc. gry. Nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe.

Do siatki trafiali natomiast piłkarze Marka Papszuna, a konkretnie jeden z nich - Tomasz Pieńko. W 28. minucie zawodnik sprowadzony z Zagłębia Lubin za aż 1,5 miliona euro popisał się świetnym pressingiem na połowie przeciwnika. Po odbiorze piłki znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, którą wykorzystał z zimną krwią. To pierwsze trafienie 21-latka w nowych barwach. I to w tak ważnym spotkaniu.

Raków nieustannie tworzył zagrożenie, jednak nie potrafił postawić "kropki nad i". Po pierwszych 45. minutach kontroli i przeważania kibice gospodarzy mogli żałować, że ich drużyna nie podwyższyła prowadzenia.

Po przerwie na boisku pojawił się Oskar Repka. Piłkarze Rakowa od razu zdominowali rywali z Bułgarii. W 50. minucie wspomniany Pieńko uderzył w słupek, a Lamine Diaby-Fadiga dobił futbolówkę do pustej bramki. Gol nie został jednak uznany, ponieważ Francuz znajdował się na spalonym. Tak czy inaczej - gospodarze prezentowali się lepiej na tle Ardy Kyrdżali, choć wciąż nie potrafili dołożyć drugiej bramki, co martwiło kibiców i komentatorów.

Ekipa Marka Papszuna zdecydowanie powinna podwyższyć prowadzenie, ponieważ w międzyczasie - np. w 59. minucie - Bułgarzy byli bliscy wyrównania. Wówczas niezłym strzałem w kierunku dalszego słupka popisał się Serkan Yusein. Piłka przeleciała tuż obok bramki. Raków zaczął mieć spore trudności z atakiem pozycyjnym i rozgrywaniem piłki. Przeciwnicy byli coraz pewniejsi, a częstochowianie ewidentnie nie mieli pomysłu na sforsowanie obrony Ardy, która stawała się coraz bardziej niebezpieczna.

    - Raków przestał funkcjonować - mówił Maciej Iwański z "TVP Sport". Nagle to zawodnicy bułgarskiej drużyny byli groźniejsi, gospodarzom wszystko wymknęło się spod kontroli. W 77. minucie coś drgnęło, jednak ze świetnego dośrodkowania nie skorzystał Ivi Lopez. Hiszpan nie trafił w pozornie banalnej sytuacji, w której powinien jedynie dołożyć nogę do szybującej futbolówki. W ostatnich dziesięciu minutach gra częstochowskiego klubu wyglądała już nieco lepiej, ale nie byliśmy już świadkami żadnych goli. Najbliżej był Jesus Diaz, który zmarnował "setkę" w samej końcówce.

    Na rewanż do Bułgarii, który odbędzie się za tydzień, Raków pojedzie z jednobramkową zaliczką. Plan minimum został wykonany.

    Liga Konferencji - Kwal.
    4 kolejka
    21.08.2025
    21:00
    Zakończony
    Tomasz Pieńko
    28'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Raków Częstochowa
    Arda Kardzhali
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Raków Częstochowa
    1 - 0
    Arda Kardzhali
    Posiadanie piłki
    49%
    51%
    Strzały
    13
    8
    Strzały celne
    6
    2
    Strzały niecelne
    3
    5
    Strzały zablokowane
    4
    1
    Ataki
    82
    70

    Raków Częstochowa
    Raków CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarze Rakowa Częstochowa
    Piłkarze Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Raków Częstochowa
    Raków CzęstochowaGrzegorz WajdaEast News

