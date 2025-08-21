Jedna bramka zaważyła w meczu Rakowa. Wielki niedosyt w Częstochowie

Raków Częstochowa eliminacje do Ligi Konferencji rozpoczął od starcia z MSK Żilina. Przedstawiciel Ekstraklasy nie dał rywalowi ze Słowacji żadnych szans, w dwumeczu triumfował 6:1. Następnym rywalem ekipy Papszuna było Maccabi Hajfa.

Mimo porażki 0:1 w pierwszym spotkaniu u siebie na wyjeździe Raków odrobił straty (2:0) i awansował do ostatniego etapu kwalifikacji. Niestety po meczach z Maccabi dużo więcej mówiło się o banerach, które pojawiały się na stadionach w Częstochowie i węgierskim Debreczynie, niż o samej rywalizacji na murawie.

Zwycięstwo Rakowa w Częstochowie. "Medaliki" o krok od Ligi Konferencji

W czwartej rundzie eliminacji Raków trafił na bułgarską Ardę Kyrdżali. Pierwsze starcie odbyło się w Częstochowie, w czwartkowy wieczór 21 sierpnia. Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami, co pokazywali od samego początku spotkania. Co ciekawe, po pierwszej połowie to rywale dłużej utrzymywali się przy piłce, dokładnie przez 52 proc. gry. Nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe.

Do siatki trafiali natomiast piłkarze Marka Papszuna, a konkretnie jeden z nich - Tomasz Pieńko. W 28. minucie zawodnik sprowadzony z Zagłębia Lubin za aż 1,5 miliona euro popisał się świetnym pressingiem na połowie przeciwnika. Po odbiorze piłki znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, którą wykorzystał z zimną krwią. To pierwsze trafienie 21-latka w nowych barwach. I to w tak ważnym spotkaniu.

Raków nieustannie tworzył zagrożenie, jednak nie potrafił postawić "kropki nad i". Po pierwszych 45. minutach kontroli i przeważania kibice gospodarzy mogli żałować, że ich drużyna nie podwyższyła prowadzenia.

Po przerwie na boisku pojawił się Oskar Repka. Piłkarze Rakowa od razu zdominowali rywali z Bułgarii. W 50. minucie wspomniany Pieńko uderzył w słupek, a Lamine Diaby-Fadiga dobił futbolówkę do pustej bramki. Gol nie został jednak uznany, ponieważ Francuz znajdował się na spalonym. Tak czy inaczej - gospodarze prezentowali się lepiej na tle Ardy Kyrdżali, choć wciąż nie potrafili dołożyć drugiej bramki, co martwiło kibiców i komentatorów.

Ekipa Marka Papszuna zdecydowanie powinna podwyższyć prowadzenie, ponieważ w międzyczasie - np. w 59. minucie - Bułgarzy byli bliscy wyrównania. Wówczas niezłym strzałem w kierunku dalszego słupka popisał się Serkan Yusein. Piłka przeleciała tuż obok bramki. Raków zaczął mieć spore trudności z atakiem pozycyjnym i rozgrywaniem piłki. Przeciwnicy byli coraz pewniejsi, a częstochowianie ewidentnie nie mieli pomysłu na sforsowanie obrony Ardy, która stawała się coraz bardziej niebezpieczna.

- Raków przestał funkcjonować - mówił Maciej Iwański z "TVP Sport". Nagle to zawodnicy bułgarskiej drużyny byli groźniejsi, gospodarzom wszystko wymknęło się spod kontroli. W 77. minucie coś drgnęło, jednak ze świetnego dośrodkowania nie skorzystał Ivi Lopez. Hiszpan nie trafił w pozornie banalnej sytuacji, w której powinien jedynie dołożyć nogę do szybującej futbolówki. W ostatnich dziesięciu minutach gra częstochowskiego klubu wyglądała już nieco lepiej, ale nie byliśmy już świadkami żadnych goli. Najbliżej był Jesus Diaz, który zmarnował "setkę" w samej końcówce.

Na rewanż do Bułgarii, który odbędzie się za tydzień, Raków pojedzie z jednobramkową zaliczką. Plan minimum został wykonany.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 1 - 0 Arda Kardzhali Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 13 8 Strzały celne 6 2 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 82 70

