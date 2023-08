Jaka szkoda, Lech Poznań miał wszystko w swoich rękach. Jeden błąd zmienił sytuację

Lech Poznań prowadził z bardzo defensywnie ustawionym Spartakiem Trnawa 2:0, spokojnie rozgrywał piłkę i miał wszystko pod swoją kontrolą. Rywale zaś nie potrafili zagrozić Filipowi Bednarkowi. I nagle, w samej końcówce, Lech powtórzył to, co zrobił we wtorek Raków Częstochowa, dał sobie strzelić gola. "Kolejorz" wygrał więc, ale tylko 2:1 i o awans do fazy play-off Ligi Konferencji będzie musiał powalczyć za tydzień na Słowacji.