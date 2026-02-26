Jagiellonia zachwyciła w Europie. Nagle gorzki koniec. Oto werdykty

W Białymstoku Jagiellonia mimo naprawdę obiecującej gry poległa 0:3. Dlatego wszyscy jednym głosem mówili, że odrobienie takiej straty we Florencji będzie niemal niewykonalne. Tymczasem na początku drugiej połowy drużyna Adriana Siemieńca miała już na koncie trzy trafienia.

Trzy trafienia Bartosza Mazurka, który został absolutnym bohaterem. Po 90 minutach doszło do dogrywki, w której gospodarze strzelili dwa gole i wbili gwóźdź do trumny przedstawiciela Ekstraklasy. A było tak blisko! Zryw trafieniem na 4:2 dał jeszcze Jesus Imaz. Takim wynikiem zakończył się czwartkowy spektakl, który nawet mimo porażki w dwumeczu przeszedł do historii polskiego futbolu klubowego.

Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina. Skrót meczu Polsat Sport

Eksperci przemówili po historycznym meczu Jagiellonii

"Nie wiem, czy większy żal, czy podziw" - czytamy na profilu Przemysława Langiera z Interii Sport.

"Tak jak zapowiedział Pan Trener Adrian Siemieniec, Włosi zapamiętają jego nazwisko. I Mazurka. I heroiczną postawę Jagiellonii. I chociaż cholernie żal tego dwumeczu, bo pachniało już nową Saragossą, to i tak MEGA SZACUNEK" - pisze Sebastian Staszewski.

"Jaga w dwumeczu nie była gorsza. Szkoda" - skomentował krótko Zbigniew Boniek.

"Fiorentina obrzydliwa jak jej stadion. Jagiellonia dłuuugimi fragmentami grała porywająco, pierwsza połowa to kosmos, jak Wisła masakrująca Parmę od gola Kosowskiego. Pululu, Taras, Mazurek - masterclass. Żal odpadać. Szacunek sie należy" - ocenia Mateusz Święcicki.

"Zostaną wspomnienia. Zawsze coś" - pisze rozgoryczony Mateusz Rokuszewski.

"Przez ponad dwie godziny czułem się młodszy o 20 lat w przeżywaniu piłki. Czapki z głów Jagiellonio, dziękuję" - czytamy na profilu Przemysława Michalaka.

"Chwała zwyciężonym. Jeśli już odpadać, to właśnie w ten sposób, po wierze do końca i walce do upadłego. Wielki szacunek dla Jagiellonii" - napisał Tomasz Urban.

"Fenomenalny wieczór! Szkoda, bo jest niedosyt, ale po prostu wielkie dzięki za ten sezon" - dodaje Adam Sławiński.

"Szacunek. Ukłony. Wyrazy wsparcia. Wielka szkoda, ale polskie kluby systematycznie zbliżają się do czegoś wielkiego" - pisze Marek Szkolnikowski.

"Imponująca Jaga. Włosi już wiedzą, kto to Adrian Siemieniec. Dowiedzieli się, kim jest Bartosz Mazurek, tutaj będą musieli zebrać sporo dutków" - podkreśla Łukasz Olkowicz.

"Mam osobiste wspomnienia, przeżycia z Florencji. Teraz ból jest nie do opisania. Bo, w dodatku, dziś spektakularny sukces był jeszcze bliżej. Rzecz jasna, za powrót do rywalizacji szacunek dla Jagiellonii" - dodaje Rafał Wolski.

"Ogromnie szkoda tego pierwszego meczu, kiedy zabrakło Tarasa i Pululu. Ale też trener Siemieniec ogrywa dziś zespół z lig top 5 i w ogóle trudno było uwierzyć w taką szaloną historię. Szkoda Jagi bardzo" - napisał Sebastian Chabiniak.

"Pięknie było. Będzie co wspominać. Kapelusze z głów dla trenera Siemieńca i drużyny. On to wymyślił, oni uwierzyli, wykonali. Zabrakło niewiele" - odnotował Marcin Gazda.

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Adrian Siemieniec Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Mazurek Grzegorz Wajda East News

