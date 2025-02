Jagiellonia wraca do gry, a tu gruchnęła informacja. Dyrektor sportowy mówi o ofertach

Najkonkretniejsza oferta była za Abramowicza. Jest obserwowany przez kluby z Belgii i Francji. Pululu miał natomiast propozycje z Turcji i Niemiec, z poziomu Bundesligi. Sam piłkarz powiedział nam jednak, że chce z nami zostać do lata. Cieszymy się z takiego podejścia. Co do Skrzypczaka: było zainteresowanie z Włoch, ale bez konkretnych ofert.

~ Łukasz Masłowski w Cafe Futbol