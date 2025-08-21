Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jagiellonia walczy o Ligę Konferencji, a tu takie słowa. Jest ostrzeżenie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Jagiellonia Białystok stanie przed szansą na drugi z rzędu awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Zespół Adriana Siemieńca w ostatniej rundzie eliminacji zmierzy się z Dinamo City. Czy Albańczycy są w stanie zagrozić niedawnym mistrzom Polski? - Nie jest to zespół, który ma wypracowany jeden styl. Są nowoczesną drużyną - mówi w rozmowie z "TVP Sport" Enkeleid Dobi.

Jagiellonia awansowała do 4. rundy el. Ligi Konferencji
Jagiellonia awansowała do 4. rundy el. Ligi KonferencjiArtur ReszkoPAP

Do tej pory Jagiellonia Białystok rozgrywa perfekcyjne eliminacje Ligi Konferencji. Na start "Duma Podlasia" w dwumeczu pokonała serbskie Novi Pazar aż 5:2. Następnie przyszedł czas na starcie z Silkeborgiem.

Przedstawiciel Ekstraklasy od Duńczyków również okazał się lepszy. Najpierw ekipa Adriana Siemieńca triumfowała na wyjeździe 1:0, a następnie na własnym stadionie zremisowała 2:2, co oznaczało awans do ostatniej rundy kwalifikacji.

Polsat SportPolsat Sport

Jagiellonia ostrzeżona na finiszu kwalifikacji. "Więcej argumentów"

W niej białostoczan czeka spotkanie z Dinamo City. To klub z siedzibą w Tiranie, 18-krotny mistrz Albanii, który w tegorocznych eliminacjach pokonywał Atletic Escaldes z Andory oraz chorwackiego Hajduka Split.

W wywiadzie dla "TVP Sport" przed meczem Jagielloni z Dinamem głos zabrał Enkeleid Dobi - były reprezentant Albanii oraz były szkoleniowiec Widzewa Łódź i Górnika Polkowice. Obecnie 50-latek trenuje albańskie Teuty Durres. Czy jego zdaniem zespół z Tirany może napsuć krwi klubowi z Podlasia?

To drużyna, która potrafi grać atakiem pozycyjnym. Dobrze czują się w fazach przejściowych. Nie jest to zespół, który ma wypracowany jeden styl. Są nowoczesną drużyną. Pasują pod tym względem do Jagiellonii (...) Dinamo ma dużo mniejszą presję i mają mniej do stracenia niż Jagiellonia, co jest niewątpliwie ich atutem w tym pojedynku
słyszymy.

- To jest dobra drużyna, gdy są w kompakcie. Jeśli miałbym wskazać jakąś indywidualność, to na pewno zwróciłbym uwagę na Dejviego Bregu, który miał swój epizod w Wiśle Kraków - dodaje Albańczyk, który jednocześnie zdaje sobie sprawę z faktu, że to polski zespół ma więcej argumentów. - Natomiast nie mają tylu jakościowych piłkarzy, ilu ma Jagiellonia - zaznaczył.

- Na własnej skórze doświadczam tego, że albańska liga, podobnie jak polska, staje się z roku na rok coraz trudniejsza - mówi Enkeleid Dobi. 50-latek pokusił się także o wytypowanie faworyta dwumeczu tej pary. - Dawałbym im (Jagielloni - red.) przewagę mniej więcej 60 do 40. Są faworytem i takie wnioski można wysnuć po ich grze, ich przygodzie w europejskich pucharach, ich obecnych wynikach w lidze oraz ich stabilności już drugi sezon z rzędu. Są czołowym polskim klubem - mówi.

Spotkanie Jagiellonia - Dinamo City rozpocznie się w czwartek 21 sierpnia o godz. 20:15 na stadionie w Białymstoku. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport. - Jest takie powiedzenie, że wszystko weryfikuje boisko - podsumował Enkeleid Dobi.

