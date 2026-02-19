Jagiellonia rozbita po przerwie. To była egzekucja. Teraz potrzebny jest cud

Kiedy naprzeciw siebie stają lider tabeli i drużyna ze strefy spadkowej, wskazanie faworyta nie przysparza najmniejszych trudności. Chyba że chodzi o dwie różne tabele - jak w tym przypadku. Tu najlepsza obecnie drużyna Ekstraklasy podejmowała zespół kulejący w Serie A.

Fiorentina zalicza fatalny sezon. Do Polski przyleciała w dodatku w mocno okrojonym składzie. A na jej niekorzyść miał także oddziaływać pozostawiający wiele do życzenia stan murawy.

Przedmeczowe teorie tym razem okazały jednak się do cna puste.

Jagiellonia bezradna w starciu z Fiorentiną. Rewanż na włoskiej ziemi zapowiada się na arcytrudną przeprawę

"Jaga" dobrze weszła w mecz, ale przewagi optycznej nie potrafiła zamienić na sytuacje bramkowe. Goście nie mieli żadnego pomysłu na zaskoczenie rywala. Ograniczali się głównie do mało efektownej destrukcji.

Na dobrą sprawę po 30 minutach powinni grać w osłabieniu, ale arbiter z sobie tylko wiadomych powodów nie pokazał drugiej żółtej kartki Jacopo Fazziniemu.

Białostoczanie dali się nieco uśpić i mogło się to skończyć bardzo źle już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Kąśliwie uderzał wówczas Giovanni Fabbian. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki tuż przy słupku. Znakomitą interwencją popsiał się jednak Sławomir Abramowicz.

Po zmianie stron Jagiellonia została zdeklasowana. Blisko 20-tysięcznia widownia przeżyła srogi zawód. Demontaż gospodarzy zaczął się jeszcze przed upływem godziny gry.

Była 53. minuta, gdy rezultat spotkania otworzył Luca Ranieri. Znalazł się sam na bocznej linii pola bramkowego i umieścił piłkę w siatce głową. 0:1.

Stracony gol nie podłamał ekipy Adriana Siemieńca. Kolejną fantastyczną interwencją popisał się Abramowicz. A z przodu szarpał Bartłomiej Wdowik - najpierw zdobył bramkę, tyle że ze spalonego. Chwilę potem z rzutu wolnego trafił w słupek.

Ostatnie słowo należało jednak do "Violi". Kapitalnie z rzutu wolnego przymierzył Rolando Mandragora i było 0:2. Kropkę nad "i" strzałem z rzutu karnego postawił Roberto Piccoli.

Wynik spotkania został ustalony w 81. minucie. "Jaga" próbowała zmniejszyć rozmiary porażki, ale je wysiłki okazały się daremne. W całym meczu oddała jeden celny strzał, krótko przed końcowym gwizdkiem.

Za tydzień we Florencji potrzebny będzie cud.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 0 - 3 ACF Fiorentina Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 11 13 Strzały celne 0 6 Strzały niecelne 8 5 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 96 63

KuPS - Lech Poznań. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport