Jagiellonia postraszona przez rywali, potem taka odpowiedź. Jest awans do Ligi Konferencji

Paweł Nowak

Aktualizacja

Po wygranej 3:0 na własnym stadionie z Dinamem Tirana Jagiellonia Białystok musiała postawić kropkę nad "i", aby zameldować się w fazie ligowej rozgrywek Ligi Konferencji. W czwartek w rewanżowym spotkaniu przedstawiciel Ekstraklasy zaprezentował się dosyć kiepsko i zremisował 1:1. W ten sposób drużyna Adriana Siemieńca awansowała do europejskich pucharów.

Jagiellonia Białystok
Jagiellonia Białystokfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News

Jak burza przez kwalifikacje Ligi Konferencji przemierza Jagiellonia Białystok. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca nie zaznała jeszcze porażki w tym sezonie europejskich pucharów. W 2. rundzie kwalifikacji dwukrotnie pokonała serbski klub FK Novi Pazar, a w następnym etapie w dwumeczu okazała się lepsza od duńskiego Silkeborga.

W ten sposób "Jaga" zakwalifikowała się do ostatniej, 4. rundy zmagań. W niej rywalem okazało się Dinamo Tirana. Losy tej rywalizacji zostały rozstrzygnięte już w pierwszym spotkaniu, bowiem na stadionie w Białymstoku polska drużyna pokonała rywali aż 3:0. W czwartek pozostało przypieczętować awans.

Początkowo spotkanie było bardzo otwarte. Już w swojej pierwszej akcji do groźnej sytuacji doszło Dinamo. Z bliskiej odległości strzałem głową Abramowicza postraszył Nani, lecz piłka przeleciała obok słupka. Rywalizacja toczyła się od bramki do bramki z pominięciem środka pola.

Do głosu doszła w końcu Jagiellonia. Po stałym fragmencie gry w polu karnym świetnie odnalazł się Kobayashi. Jego strzał okazał okazał się jednak niegroźny.

Był to jednak dopiero początek, bowiem chwilę później "Jaga" miała kolejną świetną sytuację. W bocznej strefie boiska odnalazł się Pozo. Świetnie dośrodkował, a przed szasną stanął Afimico Pululu. Doskonałą interwencją popisał się golkiper Dinama, Aldo Teqja.

    W 36. minucie podanie Imaza wykorzystał wspomniany Pululu. Wyszedł sam na sam z bramkarzem i pewnie skierował piłkę do siatki. Sędzia wskazał jednak spalonego. Pierwsza część spotkania zakończyła się remisem.

    Dinamo próbowało, spotkanie na remis

    Początek drugiej połowy wyglądał bardzo podobnie do pierwszej. Drużyna Adriana Siemieńca zaczęła grać nieco odważniej stosując wysoki pressing. Ten nie przyniósł oczekiwanych efektów, a z czasem lepiej wyglądało Dinamo. W 57. minucie świetną sytuację miał Bregu, lecz kapitalnie między słupkami spisał się Abramowicz.

    Dobrą dyspozycję albański zespół potwierdził w 68. minucie. Na prawej stronie znalazł się Bekim Maliqi. Po chwili posłał piłkę w pole karne, a z nią minął się Kobayashi oraz Vital. Błąd obrońców wykorzystał Dejvi Bregu, który mocnym strzałem z bliskiej odległości pokonał bramkarza "Jagi".

    Zespół z Białegostoku nie mógł znaleźć sposobu na dobrze dysponowanych rywali. Przełom nastąpił w 79. minucie. Szybko rzut z autu wykonał Imaz, który uruchomił Pozo. Hiszpan błyskawicznie podał do wbiegającego Rallisa, a ten skierował piłkę do bramki.

      Emocji najwięcej było w 88. minucie, gdy po faulu na Pietuszewskim piłkę w jego kierunku kopnął Nani. Wtedy na boisku rozpętała się spora przepychanka.

      Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a cała rywalizacja w dwumeczu 4:1 na korzyść Jagiellonii. Taki wynik oznacza, że zespół z Ekstraklasy awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji.

      Liga Konferencji - Kwal.
      4 kolejka
      28.08.2025
      20:45
      Zakończony
      Dejvi Bregu
      68'
      Dimitris Rallis
      79'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Dinamo Tirana
      Jagiellonia Białystok
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Dinamo Tirana
      1 - 1
      Jagiellonia Białystok
      Posiadanie piłki
      55%
      45%
      Strzały
      9
      9
      Strzały celne
      4
      5
      Strzały niecelne
      5
      2
      Strzały zablokowane
      0
      2
      Ataki
      89
      60
      Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużynowych na murawie stadionu, jeden z zawodników unosi rękę w geście pozdrowienia lub podziękowania, pozostali klaszczą i rozmawiają ze sobą, widownia zamazana w tle.
      Piłkarze JagielloniiMicha³ ZieliñskiPAP
      Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
      Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP
      Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny Jagiellonia Białystok biegnie po boisku podczas meczu, w tle trybuny wypełnione kibicami w barwach klubowych.
      Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News

