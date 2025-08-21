Jagiellonia ogrywała rywali i nagle taka scena. Wielki niepokój przed rewanżem

W czwartek 21 sierpnia aż cztery polskie kluby stanęły do zmagań w rundach play-off kwalifikacji do europejskich pucharów - i trzeba przyznać, że piłkarze tych ekip kończyli wieczór w skrajnie różnych humorach.

Lech Poznań poniósł niestety u siebie klęskę 1:5 z KRC Genk i zdecydowanie się oddalił od Ligi Europy (choć, tak czy inaczej, ma zapewnioną grę o szczebel rozgrywkowy niżej). Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa pokonały odpowiednio Hibernian F.C. i Ardę Kyrdżali 2:1 i 1:0 w kwalifikacjach Ligi Konferencji, więc mają niedużą, ale istotną zaliczkę przed rewanżami. No i jest jeszcze Jagiellonia Białystok.

Świetny mecz Jagiellonii, a tu złe wieści dla drużyny. Romanczuk musiał zejść z boiska po urazie

"Jaga" zdecydowanie najmocniej przybliżyła się do celu, czyli awansu do fazy ligowe LK i pokonała na własnym terenie albańskie Dinamo City (Dinamo Tirana) 3:0 po trafieniach Imaza, Pululu i Wojtuszka. Triumf ten zmąciła jednak pewna przykra informacja.

Spotkania z "Błękitną Łodzią Podwodną" nie był bowiem w stanie dokończyć kapitan "Dumy Podlasia", Taras Romanczuk, który opuścił boisko w 79., sygnalizując uraz - być może dotyczący mięśnia dwugłowego uda. Opaskę przejął Imaz, a w miejsce 33-latka na murawie zameldował się Bartosz Mazurek.

Piłkarz zapewne niebawem przejdzie dokładniejsze badania, które pozwolą ustalić, jak długo będzie on wracał do pełni sił - i wszyscy w Białymstoku bez dwóch zdań będą ściskać kciuki za to, by udało się zakończyć rekonwalescencję przed 28 sierpnia.

Jagiellonia Białystok o krok od awansu do Ligi Konferencji. Ostatnia prosta dla "Dumy Podlasia"

To właśnie wówczas odbędzie się rewanżowe starcie z Dinamem, które dla Jagiellonii w najlepszym możliwym scenariuszu powinno zakończyć się postawieniem kropki nad "i" i ostatecznym dobiciem oponentów. Faza ligowa Ligi Konferencji zacznie się 2 października...

