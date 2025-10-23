Jagiellonia nie klęka. Trwa kapitalna passa. 19-letni debiutant bohaterem

Kto jeszcze pamięta porażkę Jagiellonii Białystok z Termalicą Bruk-Betem Nieciecza? To był pogrom. Beniaminek wygrał w stolicy Podlasia 4:0... i do dzisiaj nie wiadomo, jak to było możliwe.

Była 1. kolejka Ekstraklasy, 18 lipca tego roku. Od tamtej pory ekipa Adriana Siemieńca nie pozwoliła się pokonać. Do Francji leciała z nadzieją na podtrzymanie passy 17 gier bez przegranej.

Jagiellonia jak PSG. Lider Ekstraklasy bez kompleksów na scenie europejskiej

RC Strasbourg awansował do kontynentalnych rozgrywek po dwóch dekadach nieobecności. O braku respektu wobec francuskiego rywala nie mogło być jednak mowy. Chodziło przecież o zespół, który przed niespełna tygodniem zremisował 3:3 z PSG na jego terenie (a po 41 minutach prowadził 3:1).

Tym razem już w czwartej minucie "Jaga" mogła zainkasować pierwszy cios. W trudnej sytuacji Miłosz Piekutowski zatrzymał jednak szarżę Sebastiana Nanasiego.19-golkiper pięć dni temu zadebiutował w Ekstraklasie, a w czwartkowy wieczór zaliczał premierę w europejskich pucharach.

Nie minęło pół godziny gry, a Piekutowski musiał ratować białostoczan po raz drugi. Wyciągnął się jak długi przy kąśliwym strzale Kendry'ego Paeza sprzed pola karnego. Widowiskowo i skutecznie. Ale to było dla gości ostatnie ostrzeżenie.

Jagiellonia miała swoją okazję w 35. minucie. Po zagraniu Bartłomieja Wdowika oko w oko z golkiperem rywali stanął Jesus Imaz. Uderzył jednak z nieprzygotowanej pozycji i Mike Penders wyszedł z tego pojedynku zwycięsko.

Drugą połowę od kolejnej znakomitej interwencji rozpoczął Piekutowski. W tej sytuacji Nanasi uderzał z kilku metrów bez przyjęcia. Nastolatek instynktownie odbił piłkę nogami.

Chwilę potem polski zespół uratował słupek. I kiedy wydawało się, że Jagiellonia została zepchnięta do głębokiej defensywy... zrobiło się 0:1! Po wrzutce z rzutu wolnego do przypadkowo odbitej futbolówki dopadł Duszan Stojinović i z pięciu metrów w stylu Zlatana Ibrahimovicia - kopnięciem w wyskoku - umieścił ją w siatce.

"Jaga" nie poszła jednak za ciosem. Inicjatywę szybko odzyskali gospodarze. Trzy zmiany dokonane jednocześnie przyniosły dobry efekt, gdy do końcowego gwizdka pozostawało mniej niż kwadrans.

Wtedy właśnie Piekutowskiego pokonał jeden z wprowadzonych na murawę - Joaquin Panichelli. Idealnie złożył się do przewrotki na linii pola bramkowego i po chwili było 1:1. Polski bramkarz nie miał cienia szans na skuteczną interwencję.

Wynik nie uległ już zmianie. Od porażki uratował Jagiellonię znakomity tego dnia Piekutowski, w samej końcówce broniąc znakomicie w kilku kluczowych momentach. Tym sposobem rewelacyjna passa "Żubrów" została przedłużona do 18 spotkań bez porażki.

Statystyki meczu RC Strasbourg 1 - 1 Jagiellonia Białystok Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 24 3 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 8 1 Strzały zablokowane 7 0 Ataki 124 50

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Afimico Pululu osaczony przez defensorów RC Strasbourg KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT Newspix.pl

W tym momencie Jagiellonia prowadziła w gościnie 1:0 FREDERICK FLORIN AFP

W starciu lidera Ekstraklasy z trzecią drużyną Ligue 1 nikt nie odstawiał nogi FREDERICK FLORIN AFP