Jagiellonia nie klęka. Trwa kapitalna passa. 19-letni debiutant bohaterem

Łukasz Żurek

Jagiellonia Białystok zremisowała 1:1 wyjazdowy mecz z RC Strasbourg w drugiej kolejce Ligi Konferencji. Lider Ekstraklasy objął prowadzenie krótko po przerwie po ekwilibrystycznym strzale Duszana Stojinovicia. Rywale wyrównali dopiero w ostatnim kwadransie mimo wyraźnej dominacji przez całe spotkanie. Bohaterem wieczoru okazał się 19-letni bramkarz Miłosz Piekutowski, który na europejskiej scenie zaliczał w czwartkowy wieczór premierę.

Jagiellonia fetuje objęcie prowadzenia na obiekcie RC Strasbourg
Jagiellonia fetuje objęcie prowadzenia na obiekcie RC StrasbourgFREDERICK FLORINAFP

Kto jeszcze pamięta porażkę Jagiellonii Białystok z Termalicą Bruk-Betem Nieciecza? To był pogrom. Beniaminek wygrał w stolicy Podlasia 4:0... i do dzisiaj nie wiadomo, jak to było możliwe.

Była 1. kolejka Ekstraklasy, 18 lipca tego roku. Od tamtej pory ekipa Adriana Siemieńca nie pozwoliła się pokonać. Do Francji leciała z nadzieją na podtrzymanie passy 17 gier bez przegranej.

Jagiellonia jak PSG. Lider Ekstraklasy bez kompleksów na scenie europejskiej

RC Strasbourg awansował do kontynentalnych rozgrywek po dwóch dekadach nieobecności. O braku respektu wobec francuskiego rywala nie mogło być jednak mowy. Chodziło przecież o zespół, który przed niespełna tygodniem zremisował 3:3 z PSG na jego terenie (a po 41 minutach prowadził 3:1).

Tym razem już w czwartej minucie "Jaga" mogła zainkasować pierwszy cios. W trudnej sytuacji Miłosz Piekutowski zatrzymał jednak szarżę Sebastiana Nanasiego.19-golkiper pięć dni temu zadebiutował w Ekstraklasie, a w czwartkowy wieczór zaliczał premierę w europejskich pucharach.

Nie minęło pół godziny gry, a Piekutowski musiał ratować białostoczan po raz drugi. Wyciągnął się jak długi przy kąśliwym strzale Kendry'ego Paeza sprzed pola karnego. Widowiskowo i skutecznie. Ale to było dla gości ostatnie ostrzeżenie.

Jagiellonia miała swoją okazję w 35. minucie. Po zagraniu Bartłomieja Wdowika oko w oko z golkiperem rywali stanął Jesus Imaz. Uderzył jednak z nieprzygotowanej pozycji i Mike Penders wyszedł z tego pojedynku zwycięsko.

    Drugą połowę od kolejnej znakomitej interwencji rozpoczął Piekutowski. W tej sytuacji Nanasi uderzał z kilku metrów bez przyjęcia. Nastolatek instynktownie odbił piłkę nogami.

    Chwilę potem polski zespół uratował słupek. I kiedy wydawało się, że Jagiellonia została zepchnięta do głębokiej defensywy... zrobiło się 0:1! Po wrzutce z rzutu wolnego do przypadkowo odbitej futbolówki dopadł Duszan Stojinović i z pięciu metrów w stylu Zlatana Ibrahimovicia - kopnięciem w wyskoku - umieścił ją w siatce.

    "Jaga" nie poszła jednak za ciosem. Inicjatywę szybko odzyskali gospodarze. Trzy zmiany dokonane jednocześnie przyniosły dobry efekt, gdy do końcowego gwizdka pozostawało mniej niż kwadrans.

    Wtedy właśnie Piekutowskiego pokonał jeden z wprowadzonych na murawę - Joaquin Panichelli. Idealnie złożył się do przewrotki na linii pola bramkowego i po chwili było 1:1. Polski bramkarz nie miał cienia szans na skuteczną interwencję.

    Wynik nie uległ już zmianie. Od porażki uratował Jagiellonię znakomity tego dnia Piekutowski, w samej końcówce broniąc znakomicie w kilku kluczowych momentach. Tym sposobem rewelacyjna passa "Żubrów" została przedłużona do 18 spotkań bez porażki.

      Statystyki meczu

      RC Strasbourg
      1 - 1
      Jagiellonia Białystok
      Posiadanie piłki
      68%
      32%
      Strzały
      24
      3
      Strzały celne
      9
      2
      Strzały niecelne
      8
      1
      Strzały zablokowane
      7
      0
      Ataki
      124
      50
      Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach próbuje odebrać piłkę zawodnikowi w żółto-czerwonym stroju, podczas meczu piłkarskiego na zielonej murawie. W tle widać kibiców na trybunach.
      Afimico Pululu osaczony przez defensorów RC StrasbourgKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl
      Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach ściska się i cieszy z sukcesu na boisku podczas meczu, na ich twarzach widać radość i sportowe emocje.
      W tym momencie Jagiellonia prowadziła w gościnie 1:0FREDERICK FLORINAFP
      Intensywna rywalizacja piłkarzy w trakcie meczu piłki nożnej, zawodnik w niebieskiej koszulce próbuje przejąć piłkę wysokim kopnięciem, otoczony przez graczy w żółto-czerwonych i niebieskich strojach, wszyscy skoncentrowani na akcji. Stadion wypełniają...
      W starciu lidera Ekstraklasy z trzecią drużyną Ligue 1 nikt nie odstawiał nogi FREDERICK FLORINAFP

