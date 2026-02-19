Jagiellonia - Fiorentina. O której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok zagra dziś w Fiorentiną w meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Będzie to pierwsza z dwóch konfrontacji "Dumy Podlasia" przeciwko ubiegłorocznemu półfinaliście rozgrywek. O której godzinie Jagiellonia gra mecz dzisiaj w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć spotkanie Jagiellonia - Fiorentina w TV? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz w żółto-czerwonym stroju świętuje zdobycie bramki, klęcząc na murawie z uniesionymi rękami. Wokół niego kilku innych zawodników w tym samym stroju biegnie w stronę świętującego, podkreślając radość drużyny po udanej akcji.
Jesus Imaz i piłkarze Jagiellonii Białystok w meczu Ligi KonferencjiFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok w fazie ligowej tegorocznej Ligi Konferencji spisała się całkiem nieźle. W sześciu meczach odniosła zwycięstwa, zanotowała trzy remisy i doznała jednej porażki, co przełożyło się na dziewięć punktów. To pozwoliło jej zająć 17. miejsce na 36 i dało prawo do gry w 1/16 finału rozgrywek. Jednocześnie ta pozycja oznaczała, że "Jaga" w losowaniu par tej fazy nie była rozstawiona.

Los sprawił, że Jagiellonia o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji powalczy z ACF Fiorentina. Włoski zespół spisał się podobnie jak "Duma Podlasia" zgromadził dziewięć "oczek", ale uplasował się wyżej dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

"Viola" to ubiegłoroczny półfinalista rozgrywek, a w obecnym sezonie Serie A zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli, które oznacza strefę spadkową. Drużynę na początku listopada od Stefano Pioliego przejął Paolo Vanoli i na razie nie potrafi wyciągnąć jej z kryzysu. W 19 spotkaniach jego piłkarze wywalczyli ledwie 1,05 punktu na mecz, co jest fatalnym wynikiem. W związku z tym "Jaga" wcale nie stoi na straconej pozycji w starciu ze znacznie renomowanym rywalem i z pewnością jest w stanie wykorzystać tak duże problemy rywala.

Piotr Jawor
Piotr Jawor
Piłkarz drużyny w żółto-czerwonych barwach w trakcie dynamicznej akcji z piłką na murawie, w tle widoczni inni zawodnicy oraz sędzia; trybuny pełne kibiców.
Taras Romanczuk i Jesus Imaz to grające legendy Jagiellonii BiałystokTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Zawodnicy drużyny piłkarskiej w fioletowych strojach celebrują wspólnie sukces na boisku, w tle widoczna publiczność oraz elementy stadionu.
Piłkarze ACF Fiorentina w meczu Serie A z TorinoPaolo GiulianiAFP

