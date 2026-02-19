Jagiellonia - Fiorentina. O której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok w fazie ligowej tegorocznej Ligi Konferencji spisała się całkiem nieźle. W sześciu meczach odniosła zwycięstwa, zanotowała trzy remisy i doznała jednej porażki, co przełożyło się na dziewięć punktów. To pozwoliło jej zająć 17. miejsce na 36 i dało prawo do gry w 1/16 finału rozgrywek. Jednocześnie ta pozycja oznaczała, że "Jaga" w losowaniu par tej fazy nie była rozstawiona.

Los sprawił, że Jagiellonia o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji powalczy z ACF Fiorentina. Włoski zespół spisał się podobnie jak "Duma Podlasia" zgromadził dziewięć "oczek", ale uplasował się wyżej dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

"Viola" to ubiegłoroczny półfinalista rozgrywek, a w obecnym sezonie Serie A zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli, które oznacza strefę spadkową. Drużynę na początku listopada od Stefano Pioliego przejął Paolo Vanoli i na razie nie potrafi wyciągnąć jej z kryzysu. W 19 spotkaniach jego piłkarze wywalczyli ledwie 1,05 punktu na mecz, co jest fatalnym wynikiem. W związku z tym "Jaga" wcale nie stoi na straconej pozycji w starciu ze znacznie renomowanym rywalem i z pewnością jest w stanie wykorzystać tak duże problemy rywala.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Taras Romanczuk i Jesus Imaz to grające legendy Jagiellonii Białystok Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Piłkarze ACF Fiorentina w meczu Serie A z Torino Paolo Giuliani AFP