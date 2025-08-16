Izraelska ofensywa trwa. Celem kolejny polski klub. "Najbardziej ekstremistyczni i brutalni"

Już od pierwszych chwil można się było spodziewać, że rywalizacja Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy nie przebiegnie w atmosferze sportowej uprzejmości. Pierwszy mecz, rozegrany w naszym kraju, zakończył się minimalnymi zwycięstwem zespołu z Izraela, lecz jego przebieg wzbudził pewne kontrowersje.

Rewanż, z uwagi na trudną sytuację polityczną, przeniesiono na neutralne boisko na Węgrzech. Tym razem górą byli piłkarze Marka Papszuna, lecz wynik spotkania nie był tym, co najmocniej zapadło w pamięć wszystkich kibiców z kraju nad Wisłą. W trakcie meczu kibice Maccabi rozwinęli bowiem transparent, w którym oskarżali Polaków o dokonanie ludobójstwa na narodzie Żydowskim w czasie Drugiej Wojny Światowej.

Gest ten momentalnie odbił się szerokim echem i przerodził w skandal na międzynarodową skalę. UEFA nie zwlekała z reakcją, choć decyzja federacji raczej nie przypadnie do gustu polskim sympatykom futbolu.

Legia na celowniku izraelskich mediów. Wszystko przez oprawę sprzed lat

Polscy kibice wzięli sprawy w swoje ręce i niespełna dzień po bulwersujących wydarzeniach na mediach społecznościowych grupy ultrasów Legii Warszawa pojawił się post, który dosadnie wyraża stanowisko sympatyków "Wojskowych" względem wydarzeń z meczu eliminacji LKE.

Rozwiń

Wspomniana grupa udostępniła bowiem zdjęcie jednej z opraw, która została przygotowana przez sympatyków warszawskiej Legii przy okazji meczu z Hapoelem Tel Awiw z 2011 roku. Wówczas na trybunach pojawił się między innymi napis "Dżihad Legia".

Post nie przeszedł bez echa w tamtejszych mediach. Izraelski portal "sport1.maariv.co.il" odniósł się do wpisu grupy sympatyków Legii. "Identyfikacja z jednym z wrogów Izraela: Kibice w Polsce w nikczemnym geście przeciwko Maccabi Hajfa" - tymi słowami określono przytoczony wpis.

W dalszej części odniesiono się bezpośrednio do ultrasów Legii, nazywając ich "jednymi z najbardziej ekstremistycznych i brutalnych na świecie". Sam post wspominkowy Izraelczycy określili natomiast jako "jawną prowokację oraz nawoływanie do zbrojnej walki z Izraelem, graniczącą z podżeganiem". Przypomniano również, że ów transparent przeszedł wówczas bez echa, nie będąc rozpatrywanym przez Komisję Dyscyplinarną UEFA.

Wydarzenia z mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa ewidentnie nabierają coraz większego rozpędu, a ich zasięg zaczyna obejmować inne grupy, niepowiązane z tym konkretnym starciem.

Oprawa Legii Warszawa Jakub Żelepień INTERIA.PL

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Fani Maccabi Hajfa przed meczem z Panathinaikosem, 05.10.2023 r. Ohad Zwigenberg East News

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News