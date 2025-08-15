Izraelscy kibice zaatakowani przez "polskich chuliganów". Wielka burza po meczu Rakowa

Skandal to mało powiedziane. W trakcie rewanżowego spotkania Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa (2:0), które ze względu na trwającą wojnę zostało rozgrywane we węgierskim Debreczynie, miał miejsce niedopuszczalny incydent. Izraelscy kibice wywiesili baner, na którym napisano: "Mordercy od 1939", zwracając się do Polaków.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - reagował Karol Nawrocki, co skomentowały izraelskie media.

Zamieszki po meczu Rakowa z Maccabi. Jest nagranie

Okazuje się, że zaraz po zakończeniu spotkania doszło do zamieszek pomiędzy fanami Rakowa i Maccabi. Jak podaje izraelski portal sport5.co.il, kibice przedstawiciela Ekstraklasy mieli zaatakować autobus sympatyków drużyny z Hajfy wracający do kraju.

Kibice Maccabi Haifa zaatakowani przez Polaków

"Po wymachiwaniu transparentem autobus kibiców Maccabi został zaatakowany. Brzydkie zachowanie" - dodano. Następnie izraelscy dziennikarze zrelacjonowali cały incydent oraz udostępnili kilkunastosekundowe nagranie, na którym widać, jak krzyczy i kopie w karoserię pojazdu.

"W drodze do Budapesztu autobus wiozący kibiców Maccabi Haifa do Budapesztu, skąd mieli wrócić do Izraela, został zaatakowany przez grupę polskich chuliganów. Rzucali przedmiotami na jezdnię, powodując rozległe zniszczenia, w tym rozbicie lusterek" - napisano na sport5.co.il.

Oprócz tego tamtejsi eksperci nawiązali do wspomnianego transparentu, który "był drażliwy i wzbudził gniew Polaków". Afera jest naprawdę ogromna. Do całej sytuacji w trakcie pomeczowej konferencji prasowej odniósł się również Marek Papszun. - Wywołali awanturę, ja to trochę bagatelizowałem, ale to szło coraz dalej. Historia niesamowita i uważam, że na Maccabi powinny zostać nałożone duże kary - przyznał wprost trener częstochowskiego zespołu.

W ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Raków zagra dwumecz przeciwko bułgarskiej Ardzie Kyrdżali.

