Ishak z golem, a to nie wszystko. Pobity rekord, czekaliśmy na to dekady
Czwartkowy wieczór przyniósł nam ogrom emocji związanych z występami polskich klubów w Lidze Konferencji - najpierw do akcji ruszył Raków Częstochowa, a następnie Lech Poznań. W tym drugim przypadku świetną formą popisał się Mikael Ishak, który nie tylko uzyskał dublet w spotkaniu z Szachtarem Donieck, ale i pobił pewien niezwykły rekord Włodzimierza Lubańskiego. Czekaliśmy wiele dekad na to, by ktokolwiek w ogóle "doskoczył" do wyniku ustanowionego przez legendę polskiego futbolu.
19 marca czekały nas dwa starcia na polskiej ziemi w Lidze Konferencji - w pierwszym z nich Raków Częstochowa podjął na ArcelorMittal Park w Sosnowcu Fiorentinę i niestety uległ rywalom 1:2 (i 2:4 w dwumeczu).
Niedługo potem do walki o przedarcie się do ćwierćfinału ruszył Lech Poznań, który wystąpił w roli gościa na stadionie Wisły Kraków, gdzie formalnym gospodarzem był... Szachtar Donieck. Na otwarcie wyniku nie trzeba tu było długo czekać.
Mikael Ishak się nie zatrzymuje. Kolejne gole i pobity rekord Lubańskiego
Gola w 13. minucie zdobył bowiem kapitan "Kolejorza" Mikael Ishak i jak zwrócił wówczas uwagę na portalu X Cezary Kawecki Szwed w ten sposób wyrównał rekord Włodzimierza Lubańskiego - podobnie jak on strzelił 30 bramek dla polskiego klubu w europejskich pucharach.
Nim jednak minęła pierwsza połowa wynik ten... został już ostatecznie pobity, bowiem tuż przed przerwą piłkarz wielkopolskiej ekipy skutecznie wyegzekwował rzut karny podyktowany po tym, jak jeden z graczy Szachtara zagrał piłkę ręką w obrębie "szesnastki".
Ostatnie sekundy meczu Rakowa, padł gol z połowy boiska. Gwizdek i wszystko było jasne, wielka dramaturgia [WIDEO]
Ishak powalczy o tytuł króla strzelców na dwóch frontach
Ishak tym samym ma już na swym koncie łącznie 28 bramek w bieżącym sezonie zdobytych dla Lecha na wszystkich frontach. Co więcej, powalczy on o tytuł króla strzelców zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.
W PKO BP Ekstraklasie ma na ten moment 13 trafień i lepsi od niego o jedno "oczko" są tylko Karol Czubak z Motoru Lublin oraz Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. W Lidze Konferencji zaś jest liderem klasyfikacji snajperów z ośmioma bramkami, ex aequo z Mariusem, napastnikiem Samsunsporu.