Ishak z golem, a to nie wszystko. Pobity rekord, czekaliśmy na to dekady

Paweł Czechowski

Czwartkowy wieczór przyniósł nam ogrom emocji związanych z występami polskich klubów w Lidze Konferencji - najpierw do akcji ruszył Raków Częstochowa, a następnie Lech Poznań. W tym drugim przypadku świetną formą popisał się Mikael Ishak, który nie tylko uzyskał dublet w spotkaniu z Szachtarem Donieck, ale i pobił pewien niezwykły rekord Włodzimierza Lubańskiego. Czekaliśmy wiele dekad na to, by ktokolwiek w ogóle "doskoczył" do wyniku ustanowionego przez legendę polskiego futbolu.

19 marca czekały nas dwa starcia na polskiej ziemi w Lidze Konferencji - w pierwszym z nich Raków Częstochowa podjął na ArcelorMittal Park w Sosnowcu Fiorentinę i niestety uległ rywalom 1:2 (i 2:4 w dwumeczu).

Niedługo potem do walki o przedarcie się do ćwierćfinału ruszył Lech Poznań, który wystąpił w roli gościa na stadionie Wisły Kraków, gdzie formalnym gospodarzem był... Szachtar Donieck. Na otwarcie wyniku nie trzeba tu było długo czekać.

Gola w 13. minucie zdobył bowiem kapitan "Kolejorza" Mikael Ishak i jak zwrócił wówczas uwagę na portalu X Cezary Kawecki Szwed w ten sposób wyrównał rekord Włodzimierza Lubańskiego - podobnie jak on strzelił 30 bramek dla polskiego klubu w europejskich pucharach.

Nim jednak minęła pierwsza połowa wynik ten... został już ostatecznie pobity, bowiem tuż przed przerwą piłkarz wielkopolskiej ekipy skutecznie wyegzekwował rzut karny podyktowany po tym, jak jeden z graczy Szachtara zagrał piłkę ręką w obrębie "szesnastki".

Ishak tym samym ma już na swym koncie łącznie 28 bramek w bieżącym sezonie zdobytych dla Lecha na wszystkich frontach. Co więcej, powalczy on o tytuł króla strzelców zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.

W PKO BP Ekstraklasie ma na ten moment 13 trafień i lepsi od niego o jedno "oczko" są tylko Karol Czubak z Motoru Lublin oraz Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. W Lidze Konferencji zaś jest liderem klasyfikacji snajperów z ośmioma bramkami, ex aequo z Mariusem, napastnikiem Samsunsporu.

