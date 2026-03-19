19 marca czekały nas dwa starcia na polskiej ziemi w Lidze Konferencji - w pierwszym z nich Raków Częstochowa podjął na ArcelorMittal Park w Sosnowcu Fiorentinę i niestety uległ rywalom 1:2 (i 2:4 w dwumeczu).

Niedługo potem do walki o przedarcie się do ćwierćfinału ruszył Lech Poznań, który wystąpił w roli gościa na stadionie Wisły Kraków, gdzie formalnym gospodarzem był... Szachtar Donieck. Na otwarcie wyniku nie trzeba tu było długo czekać.

Mikael Ishak się nie zatrzymuje. Kolejne gole i pobity rekord Lubańskiego

Gola w 13. minucie zdobył bowiem kapitan "Kolejorza" Mikael Ishak i jak zwrócił wówczas uwagę na portalu X Cezary Kawecki Szwed w ten sposób wyrównał rekord Włodzimierza Lubańskiego - podobnie jak on strzelił 30 bramek dla polskiego klubu w europejskich pucharach.

Nim jednak minęła pierwsza połowa wynik ten... został już ostatecznie pobity, bowiem tuż przed przerwą piłkarz wielkopolskiej ekipy skutecznie wyegzekwował rzut karny podyktowany po tym, jak jeden z graczy Szachtara zagrał piłkę ręką w obrębie "szesnastki".

Ishak powalczy o tytuł króla strzelców na dwóch frontach

Ishak tym samym ma już na swym koncie łącznie 28 bramek w bieżącym sezonie zdobytych dla Lecha na wszystkich frontach. Co więcej, powalczy on o tytuł króla strzelców zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.

W PKO BP Ekstraklasie ma na ten moment 13 trafień i lepsi od niego o jedno "oczko" są tylko Karol Czubak z Motoru Lublin oraz Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. W Lidze Konferencji zaś jest liderem klasyfikacji snajperów z ośmioma bramkami, ex aequo z Mariusem, napastnikiem Samsunsporu.

