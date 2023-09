Legia Warszawa po niezwykle wyboistej drodze awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W grupie wicemistrzowie Polski trafili między innymi na angielską Aston Villę, która przez ekspertów uznawana była za żelaznego faworyta do pierwszego miejsca. W swoich meczach eliminacyjnych warszawska drużyna udowodniła jednak, że nie przegrywa meczów przed pierwszym gwizdkiem.

Wielkie emocje w Warszawie. Legia remisuje z Villą

Fantastyczne zagranie Patryka Kuna wykorzystał Paweł Wszołek . Akcja wahadłowych Legii wyglądała od pierwszej piłki, jak coś, co trener zaplanował przed meczem. Zespół z Warszawy doskonale wykorzystał słabość rywala na bokach i dzięki temu już po trzech minutach spotkania fani w Warszawie mogli pierwszy raz wybuchnąć z radości, co przy tych trybunach musi robić wrażenie.

Niestety kilka minut później gola na 1:1 strzelił 19-letni Kolumbijczyk Duran, który wykorzystał niezdecydowanie obrońców Legii i z bliska wpakował piłkę do siatki. Legia również na tego gola znalazła odpowiedź. Znów w głównej roli był Paweł Wszołek, który fenomenalnie dograł do Ernesta Muciego. Albańczyk jedynie przyłożył stopę i wyprowadził Legię na prowadzenie. Niestety to nie utrzymało się do przerwy, bo przy furze szczęścia bramkę wyrównującą zdobył Lucas Digne. Pierwsza połowa zapewniła wielkie emocje.