Hit na polskiej ziemi. Kibice mogą odliczać, bez zwrotu akcji w Holandii
Szachtar Donieck nie zatrzymuje się w obecnie trwającej edycji Ligi Konferencji. Ukraiński zespół po pokonaniu Lecha Poznań w 1/8 finału, rozprawił się dziś w dwumeczu z AZ Alkmaar, dzięki czemu awansował do półfinału rozgrywek. Oznacza to, że do Krakowa przyleci niebawem Fiorentina lub Crystal Palace. To właśnie w stolicy Małopolski swoje mecze rozgrywa drużyna zza naszej wschodniej granicy. Oglądanie dzisiejszej potyczki było łatwiejsze dzięki trybowi PRO AI w Polsat Box Go.
Zespół stacjonujący na co dzień w Ukrainie mógł być już pewny swego po pierwszej potyczce rozegranej w Krakowie. Podopieczni Arde Turana holenderskich pokonali holenderskich oponentów aż trzema bramkami. Lepszego scenariusza przed rewanżem gracze w pomarańczowo-czarnych barwach nie mogli sobie wyobrazić. Ale pomimo tego nikt nie zamierzał odpuszczać.
"Czeka nas bardzo ważny mecz. Mam ogromny szacunek dla holenderskiej kultury piłkarskiej i sposobu gry. Zrobimy jednak wszystko, by odnieść sukces. To będzie trudne spotkanie, ale jesteśmy gotowi psychicznie" - mówił opiekun Szachtara, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Kibice z zachodniej części kontynentu liczyli natomiast na zwrot akcji oraz ekspresowe gole swoich ulubieńców.
Pierwsza połowa dla sympatyków gospodarzy dzisiejszego starcia zakończyła się rozczarowaniem. Obie drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 0:0. A druga rozpoczęła się najgorzej jak tylko się da, bo na prowadzenie po zmianie stron wyszli przyjezdni za sprawą trafienia Alissona.
Aż cztery bramki w Holandii. Nic tego nie zapowiadało po pierwszej połowie
Mecz po golu Brazylijczyka rozkręcił się na dobre. Nagle przebudzili się Holendrzy. Bramki Isaka Jensena oraz Mateja Sina sprawiły, że AZ Alkmaar mógł zwycięstwem pożegnać się z europejskimi pucharami. Humor miejscowej publiczności popsuł jednak Luca Meirelles, strzelając na remis. Półfinałowy przeciwnik Ukraińców zostanie wyłoniony jeszcze dzisiaj. Po pierwszej potyczce Crystal Palace prowadzi z Fiorentniną 3:0.