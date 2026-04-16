Hit na polskiej ziemi. Kibice mogą odliczać, bez zwrotu akcji w Holandii

Zespół stacjonujący na co dzień w Ukrainie mógł być już pewny swego po pierwszej potyczce rozegranej w Krakowie. Podopieczni Arde Turana holenderskich pokonali holenderskich oponentów aż trzema bramkami. Lepszego scenariusza przed rewanżem gracze w pomarańczowo-czarnych barwach nie mogli sobie wyobrazić. Ale pomimo tego nikt nie zamierzał odpuszczać.

"Czeka nas bardzo ważny mecz. Mam ogromny szacunek dla holenderskiej kultury piłkarskiej i sposobu gry. Zrobimy jednak wszystko, by odnieść sukces. To będzie trudne spotkanie, ale jesteśmy gotowi psychicznie" - mówił opiekun Szachtara, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Kibice z zachodniej części kontynentu liczyli natomiast na zwrot akcji oraz ekspresowe gole swoich ulubieńców.

Pierwsza połowa dla sympatyków gospodarzy dzisiejszego starcia zakończyła się rozczarowaniem. Obie drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 0:0. A druga rozpoczęła się najgorzej jak tylko się da, bo na prowadzenie po zmianie stron wyszli przyjezdni za sprawą trafienia Alissona. Był to także ekscytujący moment dla polskich kibiców. Powód? Niedawno wprowadzony tryb PRO AI.

Aż cztery bramki w Holandii. Nic tego nie zapowiadało po pierwszej połowie

"Serwis Polsat Box Go we współpracy z WSC Sports, światowym liderem rozwiązań AI w sporcie, wprowadza innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które zmieniają sposób oglądania sportu na żywo. Tryb PRO AI to błyskawicznie generowane skróty z najciekawszymi momentami meczu oraz automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku" - informowała stacja jakiś czas temu.

Mecz po golu Brazylijczyka rozkręcił się na dobre. Nagle przebudzili się Holendrzy. Bramki Isaka Jensena oraz Mateja Sina sprawiły, że AZ Alkmaar mógł zwycięstwem pożegnać się z europejskimi pucharami. Humor miejscowej publiczności popsuł jednak Luca Meirelles, strzelając na remis. Półfinałowy przeciwnik Ukraińców zostanie wyłoniony jeszcze dzisiaj. Po pierwszej potyczce Crystal Palace prowadzi z Fiorentniną 3:0.

Statystyki meczu AZ Alkmaar 2 - 2 Szachtar Donieck Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 8 14 Strzały celne 3 6 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 77 86

Piłkarze Szachtara Donieck w tym sezonie mecze międzynarodowe rozgrywają na stadionie Wisły Kraków

